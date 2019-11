Hanvol débute sa nouvelle campagne de recrutement

Pour préparer la rentrée de septembre 2020, l’association Hanvol est en recherche de candidats

(photo Cécile Cathelineau, 37 ans en apprentissage chez Triumph Controls France à Villeneuve Le Roi)

en situation de handicap, jeunes ou adultes en reconversion professionnelle, motivés par les métiers industriels et intéressés par une formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) préparant à des métiers de l’industrie aéronautique et spatiale.

Parmi les métiers d’opérateurs, de techniciens et d’ingénieurs : Ajusteur-Monteur/Ajusteuse- Monteuse, Chaudronnier/Chaudronnière, Soudeur/Soudeuse, Opérateur-trice sur machines à commandes numérique, Technicien-ne d’usinage, Mécanicien-ne systèmes, Préparateur-trice Méthodes, Ordonnanceur-euse, Technicien-ne Support logistique, Dessinateur-trice projeteur, Assistant-e ingénieur-e, Technicien-ne d’essais, Ingénieur-e développement logiciel en électronique embarquée, Ingénieur-e système, structure, mécanique, etc.

► Il n’y a pas de limite d’âge pour la formation en alternance des personnes handicapées, à condition de bénéficier d’une reconnaissance de Handicap au sens de la loi de 2005.

► Information sur www.hanvol-insertion.aero et candidature à adresser à recrute.hanvol2020@genie-rh.com

-Sélection des candidats en plusieurs étapes de novembre 2019 à février 2020.

-Préparation de mars à mai 2020 (préformation de 10 semaines)

-Prochaine rentrée en formation en septembre 2020

Le dispositif Hanvol, c’est 5 grandes étapes

❶ Identifier les besoins en compétences des entreprises aéronautiques partenaires;

❷ Présélectionner, avec l’aide du cabinet de recrutement Génie RH, des personnes motivées capables de réussir une formation par alternance et une insertion professionnelle ;

❸ Orienter le candidat lors d’une préformation de 10 semaines lui permettant de construire un projet professionnel grâce à des visites d’entreprises et de centres de formation, à un bilan de compétences, et à des remises à niveau dans certaines matières.

❹ Préparer et présenter les candidats aux entreprises pour des entretiens de recrutement destinés à signer un contrat en alternance, en lien avec un centre de formation.

❺ Accompagner l’apprenant jusqu’à l’insertion professionnelle.

Hanvol est une association créée par les entreprises aéronautiques

Afin d’être en capacité de former et de recruter des professionnels en situation de handicap aux métiers spécialisés de l’aéronautique, l’association Hanvol a été créée en 2010 à l’initiative de la profession, en l’occurrence le GIFAS, Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales avec le soutien de l’AGEFIPH.

15 entreprises sont aujourd’hui membres : AAA, AIRBUS, ARIANEGROUP, DASSAULT AVIATION, EMITECH Groupe, EXPLEO, LIEBHERR AEROSPACE, LISI AEROSPACE, MBDA, P3, SYNERGIE, SAFRAN, THALES, TRIUMPH CONTROLS France et UTC Aerospace System.