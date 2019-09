Hantrain Voyages : SNCF recrute la promotion 2015

Alors que les deux premières promotions (2013 et 2014) connaissent des débuts prometteurs, SNCF lance les recrutements d’Hantrain Voyages 2015. Dominique Gagnière, référente handicap et emploi pour la branche SNCF voyages, nous présente ce dispositif.

Hantrain, qu’est-ce que c’est ?

Hantrain est un dispositif de formation et de recrutement associé au 6e accord d’entreprise handicap mis en place par SNCF (2012-2015). Celui-ci fixe à SNCF un objectif de recrutement de 500 personnes en situation de handicap, dont 100 par le biais d’Hantrain.

Hantrain couvre trois grands groupes de métiers: infrastructures, maintenance et voyageurs.

Il s’adresse aux personnes inscrites à Pôle emploi, reconnues travailleurs handicapés, de sans diplôme à niveau bac, ou ayant un diplôme de niveau IV sans lien avec le commercial. La plupart des candidats sont des personnes en reconversion professionnelle, mais il y a également quelques jeunes.

À quel métier prépare le dispositif Hantrain Voyages ?

Hantrain Voyages prépare au métier de commercial en gare, dont les missions reposent essentiellement sur :

– L’accueil, l’information et l’orientation des voyageurs : renseignements sur les horaires et tarifs, aide à l’utilisation des machines…

– La vente et l’après-vente – tâches qui occupent de moins en moins de place avec l’utilisation croissante des guichets automatiques et des plateformes numériques par les clients.

– La gestion de site: vérifier le fonctionnement des équipements (valideurs, escalators…) et la propreté des lieux, effectuer des opérations de maintenance légères (ex : changer un rouleau de guichet automatique)…

– L’accueil embarquement : participer aux actions de contrôle en gare, vérifier que les billets des voyageurs correspondent aux trains, réguler les flux de voyageurs sur les quais…

– La gestion de situation perturbée : Orienter, accompagner et informer les voyageurs en cas d’incident.

Chaque agent effectue ces missions tour à tour. Des aménagements sont possibles en fonction des différents handicaps (posture, siège assis-debout, poste informatique, handicap visuel…).

Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ?

Pour exercer le métier de commercial en gare, il est nécessaire d’avoir des qualités relationnelles et d’écoute, d’avoir un bon esprit de service, d’être souriant et avenant, autonome, et d’avoir de bonnes capacités de compréhension et de restitution – pour pouvoir assimiler des documents et savoir les expliquer, notamment à des voyageurs. Il faut également accepter les conditions d’exercice du métier : horaires décalés, travail régulier le dimanche et les jours fériés, port de la tenue vestimentaire, environnement sonore et climatique…

Quelles sont les différentes étapes du recrutement ?

Les recrutements se déroulent sur une journée, lors de laquelle les candidats sont convoqués pour passer des épreuves classiques : tests informatiques pour évaluer le niveau scolaire, mise en situation individuelle et en groupe, et entretiens.

Nous ne recherchons pas forcément les compétences des candidats (ceux-ci étant souvent en reconversion) mais plutôt leurs aptitudes et leurs capacités à apprendre.

Au cours d’un entretien, des collaborateurs SNCF présentent aux candidats le fonctionnement de la Mission Handicap, ainsi que le dernier accord d’entreprise en date. Ils décrivent les conditions d’exercice du métier visé afin que chacun ait tous les éléments nécessaires pour décider s’il veut réellement se lancer dans la formation (horaires, tenue, environnement…) avec pour objectif final l’exercice du métier de « Commercial en Gare ». Après ces différentes étapes, le candidat passe une visite médicale d’embauche, qui permettra de valider son recrutement.

Comment se déroule la formation ?

– La formation commence par une préparation opérationnelle à l’emploi (POE) de 3 mois. C’est une remise à niveau scolaire rappelant les notions indispensables de français, mathématiques et géographie, auxquelles s’ajoutent des éléments sur le code de l’entreprise (respect des horaires, façon de s’habiller…). Cette étape comporte deux semaines en entreprise : une semaine en centre de formation SNCF, et une semaine de terrain en gare, qui permet de confronter le candidat à la réalité du poste visé, et de le confirmer dans son projet professionnel.

– Vient ensuite la formation au titre, qui se déroule en alternance, avec environ 40% de cours en centres de formation, et 60% de pratique en gare.

L’alternance dure 13 mois, à l’issue desquels SNCF s’engage à recruter le candidat en CDI s’il réussit le titre, valide sa formation métier en entreprise et donne satisfaction à l’établissement d’accueil. Les candidats sont alors opérationnels dès la fin de leur formation. Ils peuvent ensuite évoluer au sein de l’entreprise comme tout agent SNCF.

Pour postuler, rendez-vous sur le site : www.emploi.sncf.com