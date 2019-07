Hanploi.com fait peau neuve

Avec un moteur de recherche plus performant, un nouveau design et des fonctionnalités inédites, la nouvelle version du site Hanploi.com veut s’imposer comme une référence pour les personnes handicapées.

Créé en 2005, le site Hanploi.com est né de la volonté de mettre en relation les candidats en situation de handicap et les recruteurs engagés dans une démarche en faveur de la diversité. Un concept qui séduit aujourd’hui, plus de 40 000 candidats et plus de 4000 recruteurs inscrits sur le site.

En vue de rester un site de référence dans son domaine et de répondre au mieux aux attentes de ses utilisateurs, Hanploi.com évolue en lançant une nouvelle version de son site.

Faciliter le parcours candidats

Grâce à un moteur de recherche développé et à des offres d’emploi visibles dès la page d’accueil, Hanploi. com guide le candidat dans sa recherche. Partenaire privilégié de plusieurs grandes écoles et universités « handi-engagées », le site accompagne dans un espace dédié, les étudiants et jeunes diplômés à la recherche d’une formation, d’offres de stages ou d’un cursus en alternance. « Avec ses espaces dédiés, Hanploi.com doit permettre au candidat de trouver en un clic tous les renseignements qu’il recherche : qu’il s’agisse par exemple, de conseils de la part de professionnels de l’insertion ou d’informations sur le recrutement au sein de la fonction publique », souligne Sophie Grapin, Responsable communication chez Hanploi.

Optimiser la recherche des recruteurs

Côté recruteurs, la grande nouveauté est la mise en place d’un nouvel espace leur étant entièrement dédié. Personnalisé et intuitif, cet espace permet au recruteur de mettre en ligne ses offres en toute simplicité et d’effectuer une recherche optimisée parmi plus de 6000 CV en ligne. « Dans un environnement où la thématique du handicap se professionnalise, les nouvelles fonctionnalités de notre site permettent d’améliorer et d’optimiser les recherches des candidats et des recruteurs au quotidien. Des évolutions qui font désormais d’ Hanploi.com un site à la hauteur des plus grands sites de recrutement en ligne », souligne Franck Seurin, Directeur Général de l’association Hanploi.

Un site totalement accessible

100% accessible, grâce à ses nouveaux outils et à une technologie de pointe conforme aux standards d’accessibilité, la nouvelle version du site Hanploi.com permet à chaque utilisateur en situation de handicap d’accéder à l’ensemble des contenus et services offerts dans ses pages.