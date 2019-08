Hanima : Des séjours pour tous été comme hiver

Née du souhait d’attirer les personnes en situation de handicap vers les espaces naturels (mer, montagne et activités associées), l’association Hanima organise des séjours individuels ou en groupe accessibles à tous, avec ou sans handicap, à tout âge et dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Elle propose ainsi des séjours tous compris avec un hébergement entièrement accessible en pension complète et la possibilité de pratiquer de nombreuses activités de plein air qui varient selon la saison : tandem ski, uniski, chiens de traîneaux, rafting, calèche, parapente, voile…

Pour ceux qui préfèrent passer des vacances en toute indépendance, Hanima prévoit également des séjours à la carte.

Plus d’infos : www.hanima.fr