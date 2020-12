Handynamic, tous les véhicules adaptés

Listen to this article Listen to this article





A l’origine d’Handynamic, il y a la volonté profonde de mettre une entreprise au service d’une cause. Pierre Folliot, l’un des fondateurs de la société, voulait donner plus de mobilité à ceux qui en ont le moins. Sa formation d’ingénieur lui a permis d’imaginer une gamme de véhicules adaptés au TPMR (Transport pour Personne à Mobilité Réduite) et de nombreuses solutions.

En 1999, Pierre travaille pour Sylvain Mas, qui deviendra par la suite son associé. En collaboration avec Cédric Dugauquier (le troisième associé), il conçoit les premiers minibus adaptés destinés à la location. C’est un succès immédiat!

« Testez et décidez »

C’est fin 2006, que les trois collaborateurs créent leur propre entreprise : Handynamic avec l’ambition de proposer une gamme de nouvelles solutions, entièrement conçues à partir des besoins propres aux particuliers et professionnels concernés par le handicap. Handynamic devient vite le premier spécialiste multimarques et multiservices dans le domaine des véhicules aménagés pour personne à mobilité réduite. La société conçoit et commercialise des solutions qui vont de la conception à la location en passant pas l’achat et la vente de véhicules adaptés. Les trois jeunes entrepreneurs créés la formule “TED”, Testez et Décidez. TED est une offre exclusive qui permet d’acquérir un véhicule aménagé en toute sérénité après un essai de trois à neuf mois.

Entretien avec Pierre Folliot

Handirect: Vous adressez-vous à différents types de clientèles ?

Pierre Folliot: Oui, bien sûr, nous nous adressons à une clientèle de particuliers comme à une clientèle de professionnels. Cela signifie deux gammes de produits différents. Aux particuliers, nous offrons la possibilité d’essayer le véhicule de leur choix durant plusieurs mois afin qu’ils soient sûr de leur choix et satisfaits. Une fois le choix effectué, nous proposons, en fonction des budgets et du handicap, soit un véhicule neuf, soit un véhicule d’occasion selon ce qui corresponde le mieux à la personne. Nous offrons aussi à notre clientèle des conseils en matière de financement pour qu’ils bénéficient des aides existantes. Nous trouvons des solutions pour tous les types de handicap, ou presque, car nous n’avons pas encore aménagé de conduite pour des personnes lourdement handicapées. Nous nous adressons aussi aux professionnels, sociétés de transport de personnes à mobilité réduite ( TPMR ), artisans taxis, centres hospitaliers, maisons de retraites, associations, IEM, IME, maisons d’accueil spécialisées, CAT, collectivités… Handynamic s’engage à leur fournir un matériel “clef en main” parfaitement optimisé en termes de fonctionnalité et de sécurité, au meilleur coût.

H.: Comment réalisez-vous ces solutions techniques ?

P.F.: Nous travaillons avec des experts, qu’ils soient ergothérapeutes ou carrossiers (Gruau, Durissotti, Dijeau). Nous ne sommes pas des carrossiers. Ce que nous proposons en interne, ce son des personnalisations de véhicule et des aménagements qui ne demandent pas de gros travaux. Nous cherchons aussi à l’étranger des solutions innovantes pour les importer en France. Notre force c’est la réactivité face aux besoins de nos clients.

H.: Votre particularité est aussi de louer de véhicule, ce qui plutôt original pour un équipementier.

P.F.: En effet, nous louons des véhicules adaptés de toutes marques et de tous gabarits, en longue ou courte de durée. Nous livrons les véhicules de location jusqu’à 100 km de chez nous, à partir de quinze jours de location. Toutes les durées de location sont possibles. Nous proposons aussi une large gamme de véhicules d’occasions qui peuvent correspondre aux attentes et surtout aux budgets de nos clients et de nos prospects.

H.: Qu’est-ce qui fait votre différence ?



P.F.: De la première visite à la livraison du véhicule, le client a toujours le même interlocuteur, qu’il s’agisse d’un achat neuf ou d’occasion ou d’une location. C’est très important dans ce type de démarche.

Handynamic 59113 Seclin Tél. : +33 (0)3 28 555 111 E-mail : contact@handynamic.fr