Handivisio : les nouvelles technologies au service de l’emploi

Lancé en 2009, ce programme consiste à mettre à disposition d’associations et d’institutions un outil innovant permettant d’accompagner vers l’emploi les personnes en situation de handicap et de simplifier la mise en relation des recruteurs grâce à l’utilisation de la vidéo sur internet.

Créé voilà quatre ans par Thomas de Williencourt et Franck Duthil, JobinLive veut favoriser les rencontres entre candidats et recruteurs. Pour cela explique son directeur, Thomas de Williencourt, « nous travaillons sur le projet d’accompagnement de candidats handicapés. Nous leur apprenons à être plus performants lors des entretiens d’embauche. Nous accompagnons aussi les entreprises en travaillant en direction des recruteurs, trop souvent victimes des préjugés en matière de handicap. Pour ce faire, nous avons créé Handivision, un outil que nous avons voulu opérationnel sur tout le territoire et ouvert à toutes les personnes en situation de handicap. »

Un entretien, cela se prépare

Porté financièrement par quatre partenaires (voir encadré), il s’agit d’un programme d’entraînement à l’entretien. « A cette occasion, il faut savoir se présenter, convaincre, expliquer clairement ce que l’on veut et répondre à des questions parfois déstabilisante » poursuit Thomas de Williencourt. Une quarantaine de questions permettent à la personne d’acquérir la méthode nécessaire à la réussite de l’entretien. « Un entretien, c’est exactement comme un examen. Cela se prépare. Et nous, nous croyons à la préparation, au travail et à la remise en confiance de la personne qui a souvent été, du fait d’un accident de la vie, absente du marché de l’emploi. Parfois aussi, elle ne dispose que d’un faible niveau de formation et doute de ses capacités au travail. »

Ajouter le savoir-être au savoir-faire

Au cours d’ateliers réalisés dans le cadre du réseau, le candidat peut travailler de manière autonome ou être accompagné d’un coach qui peut être le référentiel-emploi du lieu – Cap-emploi, CERP, centres de formation, école ou université… Quatre-vingt applicatifs sont disponibles gratuitement sur quatre-vingt sites répartis en France. Tous les deux mois, des coaches JobinLive sont envoyés sur les sites pour accompagner les candidats et, éventuellement, apporter un support aux coaches locaux. Ces interventions sont gratuites, il faut le préciser. En proposant aux candidats une aide sous la forme d’enregistrement vidéo, JobinLive veut rajouter au savoir-faire « papier » du CV le « savoir-être » des personnes.

Rassurer la personne

« Il n’est toujours facile pour les victimes d’accident de la vie de gérer le « trou » dans leur carrière. Nous sommes là pour aider la personne à montrer des compétences qui ne seraient pas forcément visibles dans la version papier de leur CV, explique Thomas de Williencourt. Il s’agit à la fois de rassurer la personne et de la rendre opérationnelle. » L’enregistrement vidéo du CV comporte des points clé. Le candidat doit d’abord se présenter et présenter son expérience. Elle doit aussi faire part des contre-indications dues à son handicap et annoncer ses ambitions. Ces CV seront envoyés aux recruteurs en amont de la rencontre avec la personne afin de leur permettre de préparer l’entretien et de démythisfier le handicap. « C’est, explique Thomas de Williencourt, un moyen d’accélérer et de simplifier la rencontre. ». Les candidatures vidéo peuvent aussi être déposées sur le site agefiph.fr.

Un programme handi-accessible

D’un point de vue technique, Handivisio n’est pas un logiciel mais simplement un applicatif web de type plug and play. Il suffit donc d’un ordinateur équipé d’une webcam et d’un casque pour être mis en service. De plus, le module est handi-accessible puisque les déficients auditifs peuvent imprimer leur document en mode texte et que les vidéos peuvent être sous-titrées. D’autre part et le cas échéant, le système permet aux cadres d’accompagner aisément les personnes en situation de handicap. Enfin, cet ‘un outil créé pour les personnes handicapées est en train de se « démocratiser » puisqu’il est aussi utilisé en milieu ouvert dans le cadre des écoles et des universités.

Rens. : handivisio@jobinlive.fr ou 0825 826 674

Quatre partenaires

Accor, Alcatel-Lucent, Capgemini, la Société Générale et Sogeti, filiale de Capgemini, soutiennent activement le programme Handivisio. Chacune de ces sociétés a rejoint le programme avec ses envies et ses attentes mais toutes ont trouvé dans le projet un intérêt particulier, en rapport avec leur domaine d’activité et leur champ d’action. Ainsi, les responsables d’Alcatel ont été intéressés par l’application des nouvelles technologies au service de l’emploi. C’est l’innovation technique qui les a séduits. Le groupe Accor, qui gère des milliers d’hôtel en France a apprécié la proximité territoriale offerte par Handivisio. Chez Cap Gemini, c’est le contenu RH qui a motivé la décision, le fait d’aider le candidat et sa formation à la rencontre. Enfin, la Société Générale a été séduite par la constitution d’un véritable réseau autour d’Handivisio et sa proximité avec les acteurs sur le terrain.