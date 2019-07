Handividéo : Proposez une candidature à votre image

Emmanuel Abramowicz est fondateur de la société Handiconnexion, qui propose aux demandeurs d’emploi en situation de handicap de mettre leur profil en avant à travers des vidéos ou Handividéos.

Pouvez-vous nous présenter Handiconnexion ?

Handiconnexion existe depuis novembre 2013 et a pour vocation d’aider les demandeurs d’emploi en situation de handicap grâce à la réalisation d’Handividéos. Son équipe est composée de quatre professionnels experts dans différentes spécialités : des coaches, des techniciens (son, éclairage, vidéo), des réalisateurs, des personnes dédiées à la postproduction (montage, générique, incrustation…), des personnes responsables de la mise au format internet des fichiers vidéo, de la génération des liens des films et des développeurs responsables du développement du site Handiconnexion.

Qu’est-ce qu’un Handividéo ?

Un Handividéo est un petit film de trois minutes permettant à chaque demandeur d’emploi de présenter son cursus, son expérience professionnelle et son handicap. L’idée étant de lui faire répondre par anticipation aux questions que n’osent pas lui poser les recruteurs. Chaque film est décliné dans les différentes langues parlées par le candidat. Par ailleurs, un lien est associé à chaque film pour permettre aux recruteurs de contacter les candidats directement depuis le monde entier. Ceux-ci peuvent également partager leur lien via les réseaux sociaux ou le transmettre aux associations et organismes qui les accompagnent dans leurs recherches.

Chaque Handividéo a la même structure afin de ne désavantager personne, et tout est réalisé selon des règles pensées par des coachs, des réalisateurs et des informaticiens professionnels pour répondre au mieux aux attentes des personnes chargées de recruter. Le résultat final est plus proche d’un véritable entretien d’embauche que d’un monologue.

Quels sont les avantages du système Handividéo par rapport à une candidature classique ?

Le système Handividéo permet aux candidats en situation de handicap de se démarquer des autres grâce à une approche originale et dynamique, ce qui est intéressant aussi pour les recruteurs.

Le Handividéo étant multi flux, il apporte de nombreux éléments de personnalité qu’on ne trouve pas dans un cv : la voix, le regard, les expressions du visage, les mains… tout en faisant défiler le cv dans un côté de l’écran, afin qu’il soit consultable en même temps. C’est en quelque sorte un transfert de vérité, par opposition aux cv auxquels on reproche parfois d’être « arrangés ». Ceci dit ce système n’a pas vocation à remplacer les candidatures classiques mais se place comme un outil complémentaire.

Côté recruteurs, ce système représente également un gain de temps, alors qu’ils en ont souvent très peu pour lire les cv et recevoir les candidats en entretien. Ainsi ils peuvent repérer tout de suite les profils qui « matchent » ou ne « matchent pas » et ne pas convoquer inutilement des candidats en entretien. Quand un profil correspond au poste via le Handividéo, il y a ensuite de fortes chances qu’il corresponde aussi à l’issue de l’entretien en face à face, puisque le recruteur sait déjà bien à qui s’attendre. Par ailleurs, grâce au lien associé à chaque Handividéo, il est très facile de consulter des profils où que l’on soit dès lors qu’on a accès au web, y compris dans le train ou le taxi. Pour faire suivre un bon profil au responsable d’un service, il suffit également de lui transférer le lien.

En résumé, le système Handividéo parle plus qu’une candidature classique, permet de gagner de gagner du temps et circule mieux. C’est un bon complément du cv et de la lettre de motivation. Même si ce n’est pas encore prévu, il pourrait également être utile à des personnes n’ayant pas de handicap… cela montre encore une fois que ce qui est inventé pour compenser le handicap peut faire avancer tout le monde.

Comment obtenir son propre Handividéo ?

Tout candidat ayant la RQTH peut bénéficier de ce service. Pour cela il faut se rendre sur notre site internet, cliquer sur l’espace « candidats » ou « Handividéo » et remplir un formulaire d’inscription. Handiconnexion vous adresse alors un lien qui vous invite à remplir votre profil complet. Dès que le profil est rempli intégralement, nous vous proposons de débuter les séances de coaching et de tournage. Les candidats se déplacent jusqu’à nos locaux (situés en Île-de-France) ou profitent d’une permanence exceptionnelle que nous prévoyons de mener au sein de différentes associations ou organismes d’aide à la recherche d’emploi dans le cadre de partenariats.

Compte tenu des moyens importants mobilisés, ce service est payant, à raison de 150 euros pour six films. Cependant, nous proposons tout au long des mois de juillet et août une grande opération de lancement durant laquelle toutes les inscriptions et prestations seront gratuites. C’est donc le moment idéal pour en profiter.

Quels sont vos projets pour les mois à venir ?

Nous recherchons des partenaires parmi les acteurs de l’emploi, de l’aide à l’insertion et du handicap, pour nous développer davantage et continuer à identifier les besoins (APF, Cap emploi, AGEFIPH…).

Pour le moment, nous ne couvrons que le secteur Île-de-France, mais à terme nous souhaitons créer un maillage national et même pourquoi pas international… tout en partant de la France.

Nous pensons nous développer rapidement et devenir la plateforme de référence pour les personnes en situation de handicap en recherche d’emploi.

Plus d’infos sur : www.handiconnexion.fr

Et pour toute demande d’informations: handiconnexion@gmail.com

Si vous hésitez encore à vous lancer, découvrez ici les vidéos de plusieurs candidats :

