Handivalides: Orsay se mobilise

La quatrième édition de la campagne Handivalides s’est tenue, vendredi, sur le site de la fac d’Orsay (Essonne). De nombreuses activités handisports étaient proposées sur le campus de l’université Paris Sud afin de concourrir à faire tomber les a priori sur le monde du handicap.

« Handivalides est un événement national qui se déroule dans une trentaine d’établissements supérieurs. L’objectif est de sensibiliser le public sur les difficultés rencontrées par les personnes handicapées. Pour cela, nous avons organisé des parcours en fauteuil, un repas à l’aveugle mais aussi des démonstrations sportives et des initiations. Pour ces dernières, les personnes valides sont invitées à pratiquer l’escalade, l’escrime ou encore le basket selon les règles handisports », expliquait Benoît Fagnou, membre de l’équipe organisatrice et étudiant en licence Staps, spécialisé dans les activités physiques adaptées. « Ce n’est pas un hasard si cette journée s’articule autour du sport. C’est un facteur de mixité où les échanges sont nombreux », précise Nacera Meghouche, porte-parole de Handivalides. Pour Rémi, qui pratique l’athlétisme en fauteuil, la manifestation « prouve que les personnes handicapées peuvent mener à bien leurs études et être intégrées au milieu professionnel ».

Jusqu’au 7 mai , cet événement porteur d’avenir se déroulera sur 19 campus de l’Hexagone.