Handitour: Norpac mène une action de sensibilisation sur les chantiers

Accident du travail ou accident de la vie… Parce que chaque collaborateur peut être, un jour ou l’autre, confronté à une situation «handicapante », NORPAC organise la première édition de son HandiTour. L’objectif : aller à la rencontre des salariés pour les sensibiliser et faire changer leur regard sur le handicap. Qu’est-ce qu’un handicap ? Quelles formes peut-il prendre ? Pourquoi NORPAC a-t-elle signé une convention de partenariat avec l’AGEFIPH ? Pour répondre à ces questions et à bien d’autres, le HandiTour se déplacera de chantier en chantier du mercredi 12 mai au vendredi 4 juin ! Témoignages, échanges mais aussi mises en situation permettront à chacun de s’exprimer ouvertement sur le sujet et surtout de briser un tabou encore bien trop présent au sein des entreprises. Le HandiTour fait étape sur 5 chantiers de la région Nord.

Le 12 mai à Tourcoing, le 17 mai à Béthune, le 25 mai à Arques, le 31 mai à Hellemmes et enfin le 4 juin à Calais. Cette année, le HandiTour, organisé par NORPAC, fera étape sur cinq chantiers différents afin d’échanger avec les compagnons mais aussi avec le personnel d’encadrement sur la question du handicap.

Après avoir visionné un film de sensibilisation réalisé avec Nino OURABAH, champion handiski et handigolf puis écouté le témoignage de Claire MAIRIE, championne paralympique recrutée par NORPAC en juillet 2009, tous participeront à des ateliers interactifs. Essayer un fauteuil roulant, planter un clou avec la main gauche, régler un achat avec des lunettes floutées… Pas facile !

Organisés en collaboration avec l’Association des Paralysés de France, Sourdmédia et REMORA, ces ateliers montreront pourtant qu’il existe bien souvent un moyen de compenser son handicap et qu’il n’est pas synonyme d’incompétence. Des mises en situation qui permettront, à n’en pas douter, de changer le regard sur le handicap !

NORPAC et le handicap





En prolongement de ses nombreuses actions menées pour favoriser l’insertion sociale et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, la Direction Générale de NORPAC a signé en avril 2009, une convention de partenariat avec l ‘AGEFIPH, l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées. Devenue la première entreprise de construction du Nord-Pas de Calais à signer une telle convention, elle a pris, à ce titre, un certain nombre d’engagement dont celui de sensibiliser ses collaborateurs à la question du handicap.

NORPAC profitera donc du HandiTour pour rappeler que l’entreprise compte aujourd’hui 42 travailleurs handicapés dont 36 compagnons. 42 collaborateurs identifiés dans l’entreprise car ils sont soit bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou parce qu’ils ont une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé). Un statut qui leur permet, entre autres, de bénéficier de mesures d’accompagnement spécifiques, d’aides à l’aménagement du poste de travail, d’un suivi professionnel personnalisé mais aussi d’une autorisation d’absence pour mener des démarches médicales et administratives. NORPAC peut également apporter une aide appropriée au reclassement par la formation professionnelle, établir des bilans d’orientation pour mieux envisager un reclassement éventuel ou encore financer des appareillages pour les problèmes auditifs notamment.

Le HandiTour sera donc également l’occasion d’inviter chaque collaborateur souffrant d’un handicap, aussi léger soit-il, à se rapprocher des personnes relais au sein de NORPAC ou de leur médecin du travail afin d’être conseillé au mieux,en fonction de la situation !

Informations pratiques :

mercredi 12 mai de 14h à 16h : Chantier TOURCOING SEBI – Rue JF Kennedy

lundi 17 mai de 16h à 18h : Chantier BÉTHUNE 47 – Rue Outrebon

mardi 25 mai de 16h à 18h : Chantier FLAMOVAL à ARQUES – Rocade de

Saint Omer, Rue Branly

lundi 31 mai de 16h à 18h : Chantier HELLEMMES 80 – Rue de la Filature

vendredi 4 juin de 14h à 16h : Chantier du Centre Hospitalier de CALAIS –

boulevard des justes, Zone du Virval