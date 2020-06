HandiToit Provence”, logement adapté

L’association HandiToit Provence, créée fin 2001 à Marseille, est née de la volonté de personnes handicapées, souhaitant vivre à domicile dans des logements adaptés avec une véritable vie sociale, culturelle et (ou) professionnelle, dans une cité accessible à tous Toute l’action d’HandiToit Provence relève de cette volonté forte de trouver des solutions imaginées initiées et mises en œuvre par et pour des personnes handicapées. Certes lourdement handicapées, ces personnes, en capacité de définir et de gérer leurs besoins affirment leur volonté de vivre autonome. En savoir plus: http://www.handitoit.org/