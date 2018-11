Handitech Trophy 2018 : Sept projets novateurs récompensés

Le jury du Handitech Trophy 2018 a récompensé 7 projets innovants qui mettent la technologie au service du handicap

C’est à l’occasion de l’ouverture de la SEEPH 2018, lundi 19 novembre, que le jury du Handitech Trophy 2018 a dévoilé les 7 lauréats de la seconde édition de son concours d’innovations ! Créés à l’initiative de Job in Live et Bpi France, ces trophées ont pour but de mettre en lumière des projets inclusifs et novateurs mettant la technologie au service du handicap. Lors de cette édition 2018, pas moins de 156 projets ont été étudiés. Parmi eux, 19 projets à haut potentiel ont été choisis pour représenter l’innovation sociale et solidaire lors de la finale, et 7 ont finalement été récompensés lors de la remise des prix.

Découvrez les 7 lauréats du concours Handitech Trophy 2018 et les projets innovants qu’ils portent !

Lauréat catégorie Health : Watchelp

WatcHelp est une application inventée par Estelle Ast, maman d’un jeune garçon autiste. Cette application a la particularité de favoriser l’autonomie des personnes atteintes de troubles cognitifs et mentaux via une montre connectée. L’application WatcHelp permet de programmer une série de tâches à effectuer en les détaillant étape par étape. Les consignes arrivent sous forme d’images, de texte ou de pictogrammes sur la montre connectée qui vibre pour alerter l’utilisateur.

Lauréat catégorie mobilité : Streetco

Streetco est le premier GPS piéton adapté aux déplacements des personnes à mobilité réduite. Streetco indique l’itinéraire le plus adapté et le plus accessible en fonction de la mobilité de son utilisateur. Totalement gratuite et collaborative, l’app streetco est mise à jour en temps réel par la communauté. Signalez-en quelques clics les obstacles (permanents et temporaires) que vous rencontrez sur la voirie et identifiez les lieux accessibles à proximité de votre position.

Lauréat catégorie employment : Avencod

Avencod propose aux entreprises des services de développement informatique et de tests fonctionnels d’applications informatiques basés sur les talents des autistes à haut potentiel et/ou porteur du syndrome d’Asperger, et des compétences de collaborateurs en situation de Handicap. L’objectif de ce business model innovant est de répondre à la fois, aux besoins numériques des entreprises tout en leur proposant une solution concrète à leurs obligations légales face à la loi diversité de 2005, ceci en permettant à des travailleurs handicapés principalement autistes Asperger et/ou « Haut Potentiels » d’intégrer les métiers du numérique.

Lauréat catégorie AI Digital : Elioz connect

Elioz Connect rend accessible la Relation Client aux 6 millions de personnes sourdes et malentendantes en France. Une personne sourde est encore aujourd’hui un usager ou un client qui ne peut joindre les administrations et les centres de relation clientèle. D’un simple clic, Elioz Connect permet de contacter ces services grâce à notre plateforme et nos opérateurs-relais expérimentés. Notre objectif : redonner leur autonomie aux personnes sourdes et malentendantes et assurer une expérience client de qualité, fluide et responsable en Langue des Signes (LSF), en transcription humaine et automatique et Langue française Parlée Complétée (LPC).

Lauréat catégorie robotics : Wandercraft

Wandercraft. Notre métier est de redonner la marche aux personnes en fauteuil roulant. Nous développons le premier exo à la marche quasi-naturelle, pour les centres de rééducation afin d’optimiser la rééducation des personnes atteintes de paraplégie. L’exo met en œuvre des algorithmes de robotique dynamiques de pointe, avec 12 degrés de liberté pour fournir une démarche auto-équilibrée dans le but d’avoir des thérapies plus efficaces grâce à une verticalisation dynamique et ainsi redonner de l’autonomie au patient dans sa vie quotidienne.

Lauréat catégorie Student project : Wyes

Wyes ou « when your eyes speak » est une technologie oculaire permettant aux personnes paralysées et dans l’incapacité de s’exprimer de retrouver la communication. Notre dispositif allie une paire de lunettes munies de capteurs infrarouges détectant les clignements volontaires, à une interface de communication enrichie d’une intelligence artificielle. Wyes se dote d’un caractère universel en s’adaptant à toutes les pathologies paralysantes empêchant la communication (cas de la Maladie de Charcot, de la Maladie de Parkinson, de Locked-In Syndrome mais aussi de tétraplégie, d’IMC…)

Lauréat catégorie coup de cœur des salariés BPI France : Dessintey

Créée en 2017, Dessintey est une startup Medtech qui développe des technologies de rééducation intensive pour accélérer le retour à l’autonomie des patients. Le premier dispositif est un générateur d’illusions visuelles basé sur la thérapie miroir, qui stimule la plasticité cérébrale : c’est une technologie unique dédiée à la rééducation de la commande centrale du mouvement.

Pour en savoir plus sur le Handitech Trophy 2018 : https://www.lahanditech.fr/