HANDITECH, l’évènement incontournable pour soutenir une vision inclusive de l’innovation

Le 19 novembre 2018 en ouverture de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), Les Handitech Trophy réuniront le monde de l’innovation et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) autour des trophées 2018. Cet événement récompense les étudiants, associations et start-up de la French Tech qui développent des technologies innovantes au profit des personnes handicapées ou en perte d’autonomie.

Avec 10% de la population touchée soit 650 millions de personnes, le handicap est l’un des grands enjeux sociétaux de ce siècle. La croissance et le vieillissement de la population ne feront qu’accentuer ce phénomène. Les progrès technologiques nous permettent de plus en plus de pouvoir affronter voire dépasser les barrières du handicap.

Les avancées technologiques, notamment dans l’intelligence artificielle, la robotique ou le digital, permettent aujourd’hui de répondre aux grands enjeux sociétaux : mieux affronter la maladie, dépasser le handicap, accroître la mobilité de tous, allonger la vie…

L’innovation est un levier pour une société plus solidaire ! Les trophées de La Handitech à l’initiative de Jobinlive et Bpifrance mettront cette année encore un coup de projecteur sur les entrepreneurs sociaux qui développent des projets, produits, services favorisant l’accès au monde aux personnes avec un handicap.

Les Trophées 2018 récompenseront 6 projets évalués sur les axes suivants :

Caractère innovant // Rupture technologique // Apport social et solidaire // Universalité de l’apport // Potentiel économique // Maturité du projet

Dans les catégories suivantes : Health, Mobility, AI/Digital, Robotics, Students, Employment.

En plus des start-up, les écoles, universités et labos de recherche sont également invités à démontrer qu’au-delà de l’excellence de nos formations, les valeurs de solidarité et de RSE sont également au coeur des préoccupations des étudiants.

Le Handitech Trophy permet aussi de « désenclaver » la thématique du handicap et de la dépendance en l’intégrant dans les grands enjeux technologiques et sociaux des années à venir.

Etre partenaire des Handitech Trophy c’est vouloir donner du sens à ses engagements sociaux via l’innovation technologique : accompagner les entrepreneurs, identifier les projets avec une forte capacité de développement mais aussi faire partie d’un écosystème qui partage des valeurs fortes.

Soutenons ceux qui tentent de bâtir une société plus inclusive pour tous.

DATES A RETENIR

15 mai : lancement de l’appel à projet auprès des start-up, il est encore temps de porter votre candidature

31 août : clôture des candidatures (jusqu’au 1er octobre pour les étudiants)

8 octobre : réunion du jury d’experts sur les nouvelles technologies et les problématiques de RSE

19 novembre : remise des Trophées pour le lancement de la SEEPH18

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES HANDITECH TROPHY

http://www.lahanditech.fr/les-trophees-2018

POUR DEPOSER UN PROJET

http://www.lahanditech.fr/deposer-mon-dossier