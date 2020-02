Handi’taf : L’emploi et le handicap en témoignages et en photos

Handi’taf : Le marché de l’emploi en mots et en images à travers les témoignages de travailleurs en situation de handicap

Réalisé par Jean-Baptiste Laissard, photographe professionnel qui travaille depuis plus de dix ans sur le thème du handicap, « Handi’taf » est le quatrième opus de la collection “Un autre regard sur le handicap !”.

Un ouvrage pétillant et coloré, riche de nombreux portraits et témoignages illustrés en photos et construits autour du thème du travail au sens large. En effet, on comprend dès les premières pages que les personnalités présentées dans ce livre conçoivent le travail comme une partie intégrante de leur vie à travers toutes les dimensions qu’il revêt : valorisation par les compétences, construction de l’identité sociale, sentiment d’exister, d’être utile à la société et d’y contribuer…

En l’occurrence, cet ouvrage rappelle à quel point, avec ou sans handicap, le fait d’avoir « un travail » joue un rôle capital dans le développement, l’accomplissement et l’épanouissement de chacun d’entre nous au quotidien. D’où l’importance, pour tous les acteurs concernés, de faire le maximum pour rendre le marché de l’emploi réellement accessible à tous.

“L’entreprise, le lieu de travail ne sont ils pas l’unité fondatrice, une matrice de notre société ?

Handi’Taf nous invite à réfléchir sur la valeur travail, sur l’identité sociale qu’il génère et sur la place du bénévolat. Être actif pour donner, redonner du sens, à sa vie parfois et pour exister au sein de la société”.

« Handi’taf », Jean-Baptiste Laissard, éditions Ya pas phôtô.

À retrouver ici : http://www.yapasphoto-asso.com/