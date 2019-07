Handistrib.fr, pour trouver un emploi dans la grande distribution

Créé à l’initiative de la société JobinLive en partenariat avec le Groupe Casino, Handistrib.fr est le premier site entièrement dédié aux personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi dans le secteur de la grande distribution, et aux entreprises souhaitant valoriser leurs actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.

Grâce à handistrb.fr les candidats peuvent :

• Découvrir les métiers du secteur de la grande distribution,

• Déposer leur CV,

• Postuler aux offres d’emploi en ligne,

• S’inscrire à des journées de recrutement,

• Connaître les entreprises engagées en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.

« Il est important de communiquer auprès des personnes en situation de handicap et de montrer que des entreprises de la grande distribution sont réellement impliquées par des actions en faveur de la diversité et de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, explique Séverine Reboullet, Directrice du Pôle Santé Sécurité au Travail et Handipacte du Groupe Casino. Nous devons aller à leur rencontre pour qu’ils découvrent nos métiers et qu’ils aient envie de nous rejoindre. À nous, ensuite, de tout mettre en œuvre pour faciliter leur intégration ».