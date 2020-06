Handi’Stages : un nouveau projet pour l’inclusion

Handi’Stages c’est le nouveau projet d’aide à l’insertion mis en place par Face Paris, club d’entreprises, membre du réseau de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, et un groupe d’entreprises de Paris et du Grand Paris qui se mobilisent pour développer des actions concrètes et de proximité en faveur de l’inclusion sociale. Ce dispositif s’adresse à des jeunes en situation de handicap en recherche de stage en entreprise, quelque soit la durée du stage, à partir de la troisième jusqu’au bac+2. Il a pour objectif de :

– Mettre en place un dispositif de médiation entre des jeunes en situation de handicap et les entreprises, facilitant l’obtention d’un stage en entreprise.

– Accompagner des jeunes, en situation de handicap, dans leur recherche de stage en entreprise.

– Former des jeunes en situation de handicap à la rédaction du CV et à la préparation aux entretiens de recrutement.

Pour financer ce projet, Face à décidé de faire appel à la plateforme sociale de financement Makers & Bankers sur laquelle les appels aux dons sont d’ores et déjà ouverts : www.makersbankers.com/project/410