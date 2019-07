Handisport : Première Marseillaise à Berlin

Les Championnats d’Europe de natation IPC 2011 débutaient ce dimanche, dans le bassin de l’Europasportpark de Berlin. Jusqu’au 10 juillet, plus de 440 nageurs venus de 36 nations du vieux continent se retrouvent pour ce rendez-vous majeur dans la perspective des Jeux Paralympiques de Londres, en septembre 2012.

Pour les 21 nageurs qui composent la délégation française (19 handisport et 2 sport-adapté), le scénario commence de belle façon. A l’heure des finales, David Smétanine offre le bronze aux bleus sur 50m dos (S4), imité peu de temps après par Stéphanie Douard sur 100m dos et suivi de la touche finale dorée signée Elodie Lorandi. La nageuse d’Antibes est sacrée championne d’Europe sur le 100m nage-libre (S10), derrière course de cette première journée. Celle-ci se termine avec 3 médailles pour la France (1 or – 2 bronze) qui se classe actuellement à la 11ème place au classement général.