Handisport Open Paris 2022 venez vibrer avec les athlètes de 60 nations

Porté par le succès des éditions précédentes, la Fédération Française Handisport (FFH) et sa branche athlétisme, organisent pour la 4ème édition, le plus prestigieux rassemblement d’athlétisme handisport de France, le Handisport Open Paris 2022.

Le « HOP 2022 » est organisé avec le soutien de grands partenaires, tels que EDF, partenaire majeur, Noalys, partenaire de l’athlétisme handisport, la Mairie de Paris ou encore la Région Ile-de-France.

Organisé dans l’un des temples de l’athlétisme français, le stade Charléty, situé à côté de la Maison du Sport Français (siège du CNOSF), les jeudi 9 et vendredi 10 juin 2022, le HOP sera le support du Challenge jeunes, réunissant une centaine de talents venant de la France entière.

Il verra s’affronter plus de 600 athlètes nationaux et internationaux, provenant de plus de 60 nations, des chiffres encore jamais atteint !

Cette année encore, Paris occupe une place prépondérante dans le circuit des Grand Prix World Para Athletics aux côtés de Dubaï (EAU), Jesolo (Italie), Nottwil (Suisse), Monterrey (Mexique), Tunis (Tunisie), et Marrakech (Maroc). Et fait de cet événement la plus grande compétition internationale paralympique organisée dans la capitale.

Une formidable occasion pour se préparer aux Championnats du Monde 2023, qui se dérouleront aussi organisés au stade Charléty du 8 au 17 juillet, soit un an avant les Jeux Paralympiques de 2024.

Plus d’informations sur www.paraathleticschampionships.com

Dates

9 & 10 Juin 2022

Horaires

9h – 19h

