Handisport, Hand ensemble !

Dans le cadre de l’opération Hand ensemble, un tournoi aura lieu à Mende le 13 juin. Il a pour objectifs de développer le lien sport et handicap, de donner un coup d’élan à la pratique du hand fauteuil, de sensibiliser le public (licenciés club, cadres ligues, lozériens) au handicap par la pratique du hand fauteuil. Ce tournoi regroupera les jeunes licenciés du club, les équipes de hand fauteuil de Montrodat et de Roques-sur-Garonne ainsi que les personnes en situation de handicap physiques de Lozère (APF, personnes actives). Au programme de la journée : à 13 h 30 : accueil des jeunes et collation ; à 14 heures : échauffement commun ; de 14 h 30 à 15 h 30 : match de démonstration CEM Montrodat / Roques-sur-Garonne ; de 15 h 30 à 18 h 30 : tournoi amical équipes club (des moins de 14 ans aux seniors, soit huit équipes) : tournoi amical avec les règles de hand fauteuil , cinq joueurs de champ plus un gardien de but debout.