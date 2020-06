Handisport : Gauthier Manuel-Jambaqué, combinaison en or

L’épreuve du Super Combiné était au programme de la troisième journée de compétition aux Championnats du Monde Handisport de ski alpin. L’équipe de France remporte quatre nouvelles médailles, dont deux en or pour Solène Jambaqué et Vincent Gauthier Manuel, dont c’est le premier titre de Champion du Monde. En catégorie assis, Cyril Moré est médaille d’argent et Yohann Taberlet médaille de bronze.

Si la bonne humeur et la satisfaction étaient au goût du jour, la journée a été néanmoins été ponctuée de deux mauvaises nouvelles, les blessures de Marie Bochet et Lionel Brun. Leurs participations à la suite de la compétition semblent compromises.

1ere manche Super G :

A l’issue du Super Géant, première manche du Super Combiné, les Français répondent plus que jamais présents et prouvent que la piste de Sestrières leur convient bien. Solène Jambaqué (debout), Vincent Gauthier Manuel (debout) et Cyril Moré (assis) occupent la première place du classement provisoire. En catégorie assiss c’est un beau tir groupé des Français. Frédéric François et Yohann Taberlet occupent alors respectivement les 4e et 5e places. En revanche, moins de réussite aujourd’hui pour Nicolas Béréjny qui est victime d’une sortie de piste.

2e manche – Slalom :

Avec beaucoup de maîtrise et d’expérience, Solène Jambaqué négocie très bien le slalom. Elle conserve la tête et remporte son deuxième titre de Championne du Monde après celui obtenu hier en Super G.

Chez les Hommes, Vincent Gauthier Manuel remporte son premier titre de Champion du monde. Malgré quelques fautes sur les dernières portes du slalom, Il domine le redoutable allemand Schoenfelder. Dans la catégorie assis, Cyril Moré (argent) et Yohann Taberlet (bronze) réalisent un beau slalom, mais le japonais Suzuki est irrésistible et remporte le titre devant les deux Français.

Vincent Gauthier Manuel : « Les Championnats du Monde étaient l’objectif de la saison, on s’attendait à être prêts car on a beaucoup travaillé. A titre personnel, je me sens super bien sur cette piste, la neige est excellente, toutes les conditions sont réunies pour faire de bonnes performances et j’y arrive plutôt pas mal. Les deux médailles d’argent en Descente et super G sont belles, mais ma victoire d’aujourd’hui l’est encore plus. Déjà parce que c’est mon premier titre de Champion du Monde, mais aussi parce que j’ai réussi à battre à la régulière Schoenfelder, qui est un excellent skieur. »

LES PODIUMS DU JOUR :



Femme debout :

1 Solène Jambaqué (France) – 2’21’’94

2 ROTHFUSS Andrea (Allemagne) – 2’22’’28

3 WISNIEWSKA Karolina (Canada) – 2’25’’79

Homme debout :

1 Vincent Gauthier-Manuel (France) – 2’05’31

2 Gerd Schoenfelder (Allemagne) – 2’07’’06

3 Thomas Pfyl (Suisse) – 2’08’88

Homme Assis :

1 SUZUKI Takeshi (Japon) – 2’07’’79

2 Cyril Moré (France) – 2’08’’93

3 Yohann Taberlet – 2’09’’98

Programme des épreuves à venir :

Samedi 22 janvier : Géant

Dimanche 23 janvier : Compétition par équipe (la composition de l’équipe française sera connue ultérieurement).