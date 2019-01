Handisport et emploi : Noalys et la Fédération Handisport s’associent

Noalys et la Fédération Handisport s’associent pour faire rimer handisport et emploi

Favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap dans les établissements de santé, et concilier au mieux handisport et emploi pour les athlètes : Tels sont les objectifs du partenariat conclu le 15 novembre dernier, à Paris, par Noalys, groupe lyonnais d’établissements de santé, et la section d’athlétisme de la Fédération Française Handisport.

Ce partenariat s’étirera sur deux ans. Ainsi, il prévoit que le Groupe Noalys soutiendra notamment la section athlétisme de la Fédération Handisport au travers de ses principales compétitions, avec, en point d’orgue, les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. « Le handicap, c’est un sujet qui doit nous concerner tous, explique Jean Loup Durousset, président de Noalys. Embaucher des personnes handicapées n’est donc pas un geste exemplaire. Cela fait longtemps que nous les intégrons dans nos équipes. Nous devons pouvoir parler du handicap en toute transparence. Et les valeurs véhiculées par ces athlètes handicapés sont pour moi un exemple. La solidarité, leur combativité et leur abnégation, la recherche de la performance, leur humilité et le dépassement de soi permanent sont des exemples qu’il faut encourager et soutenir. En affichant notre soutien au mouvement handisport, nous voulons libérer les consciences ».



En photo : Jean-Loup Durousset, PDG du groupe Noalys, et Guislaine Westelynck, présidente de la Fédération Française Handisport.