Handisport : descente en or pour Béréjny

Pour cette première journée de compétition, l’épreuve de descente était à l’honneur. Avec quatre médailles, dont celle en or de Nicolas Béréjny et de son nouveau guide Grégory Nouhaud, l’équipe de France démarre très bien ces Championnats du Monde. Dans d’excellentes conditions avec une piste parfaite et un beau soleil, Nicolas Berejny et son guide remportent cette descente ! Allant crescendo lors des entraînements précédents, les garçons étaient fin prêts pour cette course, ils sont désormais Champions du Monde. Au pied de la célèbre piste olympique, La Borgata, tout le camp Français, ainsi que des supporters en nombre, ont pu entonner la Marseillaise.

Les Podiums de la descente

Catégorie Déficients Visuels Hommes :

Médaille d’or : Nicolas Béréjny (guide – Grégory Nouhaud) FRA – 1 :21.40

Médaille d’argent : SANTACANA MAIZTEGUI Yon (Guide – GALINDO GARCES) ESP – 1 :21.59

Médaille de bronze : WILLIAMSON Chris (Guide: FEMY Robin) CAN – 1 :22.76

Catégorie Debout Homme :

Médaille d’or : SCHOENFELDER Gerd – GER – 1:21.84

Médaille d’argent : GAUTHIER-MANUEL Vincent – FRA – 1:22.08

Médaille de bronze : PFYL Thomas – SUI – 1:22.96

Catégorie Debout Dames :

Médaille d’or : ROTHFUSS Andrea – GER – 1:29.62

Médaille d’argent : BOCHET Marie – FRA – 1:29.86

Médaille de bronze : JAMBAQUE Solene – FRA – 1:30.09

Retrouvez les vidéos libres de droits des médaillés :

Nicolas Béréjny : www.handisport.org/ftp/ipc/descente/descenteberejny2011.zip

Vincent Gauthier Manuel : www.handisport.org/ftp/ipc/descente/descenteGauthier.zip

Marie Bochet et Solène Jambaquet : www.handisport.org/ftp/ipc/descente/descenteBrochetJambaque2011.zip