Handisport : championnats du monde de ski alpin du 15 au 23 janvier

Après les Jeux Paralympiques en 2006, la station italienne de Sestrières accueille les Championnats du monde de ski alpin du 15 au 23 janvier 2011. Huit jours de compétition durant lesquels l’élite mondiale se mesurera dans trois catégories : assis, debout et déficients visuels. Un an après les Jeux Paralympiques de Vancouver où la France s’était placée en 10e position, avec six médailles, toutes obtenus en ski alpin, les Bleus rêvent déjà de nouveaux podiums !



Le groupe France est constitué de 10 skieurs, qui, pour la plupart ont participé aux Jeux Paralympiques de Vancouver. Tous les membres de l’équipe participent à toutes les épreuves, hormis Jean-Yves Le Meur qui ne prendra pas part aux épreuves de vitesse :

• Marie Bochet (debout)

• Solène Jambaqué (debout)

• Nicolas Berejny (déficient visuel) – guide Gregory Nouhaud

• Lionel Brun (debout)

• Frederic François (assis)

• Vincent Gauthier Manuel (debout)

• Jean-Yves Le Meur (assis)

• Cyril Moré (assis)

• Yohann Taberlet (assis)

L’avis de Christian Femy, Directeur sportif de la commission ski :

« Ceux qui ont été bons aux Jeux Paralympiques ont maintenu leur bon niveau. Je pense notamment à Marie Bochet et Vincent Gauthier Manuel qui ont de bonnes chance de se distinguer sur les épreuves techniques. Jean-Yves Le Meur a également toutes ses chances sur ce type d’épreuve. Je pense aussi à Yohann Taberlet en slalom fauteuil, mais aussi Nicolas Berejny et Solène Jambaqué, très à l’aise en vitesse. De plus, nous avons l’avantage de bien connaître les pistes, nous serons dans un environnement connu, et donc rassurant. En ce qui concerne la concurrence, pas de surprise, l’Autriche et l’Allemagne devraient dominer la compétition, la Suisse emmènera un petit groupe, mais qui a un fort potentiel. Les japonais et les coréens sont redoutables sur les épreuves pour les assis et la Slovaquie pour celles des malvoyants. »



Planning des Championnats du monde

15 janvier : Cérémonie d’ouverture au palais des sports

16 janvier : Descente

18 janvier : Super G

19 : Super Combiné

20 janvier : Slalom

22 janvier : Géant

23 janvier : Compétition par équipe (règlement non encore validé. La composition de l’équipe sera connue ultérieurement).