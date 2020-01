Handisport / CAN 2009 : l’Algérie remporte le championnat d’Afrique de basket à Johannesburg.

L’équipe nationale algérienne de handibasket a remporté samedi à Johannesburg (Afrique du Sud) le titre de champion d’Afrique de la 5e édition, après sa victoire en finale sur son homologue sud-africaine, par 77-72 (mi-temps: 51-39). L’Algérie qui obtient ce titre pour la 1ère fois de son histoire, succède à l’Afrique du Sud sacrée en 2007 lors de la 4e édition organisée au Maroc, devant le Maroc (2e) et l’Algérie (3e).



En demi-finales jouées vendredi, les sélections algérienne et sud-africaine ont éliminé respectivement leurs homologues angolaise et marocaine. Grâce à ce titre, l’Algérie représentera le continent africain au prochain mondial de la discipline prévu en juillet 2010 en Turquie. Les sportifs avaient remporté leurs trois premiers matchs, face à l’Afrique du Sud (71-68), au Zimbabwe (122-18) et au Maroc (56-48).

Le rendez-vous de Johannesburg, placé sous l’égide de la Fédération internationale de basket-ball en fauteuils roulant (IWBF), s’est joué en une seule poule en aller simple, en l’absence du Nigeria et du Gabon. A l’issue des matchs du premier tour, les quatre premiers ont disputé les demi-finales : le 1er contre le 4e et le 2e contre le 3e.

Outre l’Algérie, cinq autres nations ont participé à ce Championnat d’Afrique: il s’agit du Maroc, Kenya, Angola, Zimbabwe et Afrique du Sud (pays hôte).