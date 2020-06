Handi’Sourire dans le Rhône du 12 au 14 juin

L’association SOHDEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance et Vulnérabilité) est engagée depuis plusieurs années dans l’amélioration de la santé orale des personnes en situation de handicap, de dépendance ou de vulnérabilité. Dans ce cadre, elle développe notamment des actions de santé publique en organisant des événements favorisant la sensibilisation, l’information et la prévention en matière de santé bucco-dentaire. SOHDEV coordonne dans le département du Rhône, du 12 au 24 juin 2009, la première édition de la manifestation « Handi’Sourire ».

Fondée sur des principes de santé publique, Handi’Sourire s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la santé buccodentaire des enfants handicapés et des pratiques d’hygiène orale de celles et ceux qui les accompagnent au quotidien : familles,

auxiliaires de vie, professionnels de santé… Handi’Sourire a pour but d’informer, de sensibiliser et d’éduquer, avec des moyens de référence adaptés, les enfants en situation de handicap, leurs proches et différents professionnels à la santé bucco-dentaire.

Le handicap, l’âge, la vulnérabilité ne sont jamais à ceux seuls responsables d’un mauvais état de santé orale.

Le programme génétique de la personne, les facteurs socioéconomiques (accessibilité aux soins) et socioculturels, les maladies

chroniques, la prise de médicaments et la dépendance sont à prendre en compte.