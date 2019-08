Handisavoir invitée par Thalès – Sophia Antipolis

L’association Handisavoir a été invitée par Thalès – Sophia Antipolis à participer à l’événement Handicap et emploi, organisé par l’entreprise. Pour l’occasion, handisavoir a exposé les toiles réalisées par Magali Fadas, artiste peintre et art thérapeute. Des toiles qui mettent en images les différents symboles du handicap à travers des œuvres telles « le Portrait” de Van Gogh ou “les Demoiselles d’Avignon” de Picasso et selon le style très original en art contemporain de l’artiste peintre. Handisavoir a également diffusé son premier clip vidéo, où sont mis en scène des thèmes tels « la citoyenneté, l’égalité des chances, l’accessibilité… », sur une musique rap écrite par Dose et Gio, musiciens régionaux*.

Pour cet événement, furent invitées d’autres associations et une troupe de théâtre du «Théatre à la carte», venue de Paris. Les comédiens ont su mettre en scène les a priori socioprofessionnels sur le handicap, afin de favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap au sein des entreprises.

* Clip vidéo diffusé sur YOUTUBE : titre « handisavoir » « tous égaux »

