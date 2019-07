Handiréseau lance officiellement la journée de la femme en entreprise adaptée

La grève de la SNCF et ses conséquences n’ont pas empêché l’équipe d’Handiréseau de rejoindre Toulouse pour le Congrès annuel de l’UNEA en juin dernier (Union Nationale des Entreprises Adaptées). C’est à cette occasion que Sébastien Citerne, Directeur Général de l’UNEA, a lancé officiellement la « Journée de la femme en entreprise adaptée », le 18 juin dernier (tout un symbole !), en présence de nombreux directeurs et directrices d’Entreprises Adaptées. Ainsi la première « Journée de la femme en Entreprise Adaptée » est prévue pour le 12 février 2015.

Dominique du Paty de Clam, fondatrice d’Handiréseau, a été conviée sur scène pour exposer ce projet qui lui tient tant à cœur et les grandes lignes de cette journée destinée aux femmes qui travaillent en EA, afin de leur permettre de se rencontrer et de partager leurs expériences …

Deux sponsors sont déjà parties prenantes de la manifestation et d’autres y sont appelés.

Le 23 juin, Najat Vallaud-Belkacem disait avoir retoqué plus de 700 entreprises qui ne respectaient pas la loi sur l’égalité hommes/femmes. Les Entreprises Adaptées sont-elles plus vertueuses ? Mettent-elles en place un véritable plan d’action pour que les salariées d’EA puissent réellement avoir une vie professionnelle épanouissante et une formation leur permettant d’évoluer pleinement dans leurs entités ? C’est la question à laquelle l’ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociale des Entreprises) tentera de répondre lors de la première journée de la femme en Entreprise Adaptée, en s’appuyant sur l’étude réalisée actuellement avec l’UNEA.

Aventure à suivre …

En photo :

Dominique du Paty de Clam fondatrice d’Handireseau. Son cabinet accompagne les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leurs achats avec le secteur protégé et adapté. Dominique a été chargée de projets et d’achats en entreprises. En 2014, elle lance la première journée « Femmes en EA ».

Plus d’infos sur : www.handireseau.fr