Handireseau et femmes en EA sélectionnés pour les Trophées de l’OCIRP

Handireseau, fort du succès de sa première édition de « Femmes en EA » a déposé un dossier de candidature pour la 8ème édition du Prix OCIRP Acteurs économiques & Handicap,

Le choix a été ardu parmi les 89 dossiers reçus mais le jury a retenu celui d’Handireseau, il qui sera présenté aux membres du Grand jury le 19 mai prochain.

Lors de cette sélection, les dossiers retenus seront présentés à l’ultime étape de sélection des lauréats par le Grand Jury présidé par Marie-Anne MONTCHAMP (ancienne ministre et présidente de l’agence Entreprises & Handicap) et Patrick GOHET (Adjoint au Défenseur des Droits) et placé sous la présidence d’honneur d’Axel KAHN.

Les 10 lauréats de la 8ème édition seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des Prix qui aura lieu le lundi 15 juin 2015 à la Maison de la Radio, à Paris.

Nous croisons tous les doigts pour que Handiréseau soit primés lors de ces Trophées et nous félicitons toute l’équipe de « Femmes en EA » pour cette belle initiative.