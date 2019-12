Handireseau crée la Première Journée “Femmes en Entreprise Adaptée”

Handireseau est un cabinet qui permet de faciliter les partenariats entre les entreprises ordinaires et les ESAT et EA (Etablissements et Services d’Aide par le Travail et Entreprises Adaptées).

Son travail consiste a évaluer in situ les EA et ESAT sur toute la France pour le compte de ses clients, entreprises ordinaires, et mettre en avant, les pépites du secteur.

Lors de ces sourcing, Handireseau s’est vite aperçu que les femmes participaient de manière très active au développement de ces structures, aux côtés de leurs collègues masculins.

Dominique du Paty de Clam fondatrice de Handiréseau et créatrice de la journée “Femme en EA”

Les raisons de la participation active des femmes en entreprise adaptée

1) Parce que la plupart des EA comptent moins de 50 salariés et n’ont pas à prendre en compte un projet d’égalité de traitement hommes/femmes

2) Parce que 84% des salariés d’EA n’ont aucune formation

3) Parce que les femmes en EA n’ont pas actuellement de lieu de rencontre qui leur soit réservé

4) Parce que les femmes en EA nous en ont exprimé le besoin lors de nos visites de sites

5) Parce que d’être femme en EA est riche de projets et de potentiels lorsque ces projets ont la possibilité d’être portés et partagés

Les Femmes en EA ont encore trop peu de visibilité sur leur futur, leur formation et leur évolution professionnels. L’idée de cette journée est de les aider à se rencontrer pour leur permettre d’échanger, d’identifier les actions qui les aideraient à améliorer leur vie professionnelle et leur vie personnelle, de mutualiser des actions.

Handireseau souhaite organiser la Première Journée des Femmes en EA en mars 2015, lors de la journée de la femme.

Ces rencontres auront lieu autour de témoignages de réussites de vie, des femmes et d’hommes impliqués dans des actions innovantes et optimistes susceptibles de répondre à leurs questions de fond, à leurs inquiétudes, à leurs projets de vie.

L’UNEA et le magazine HANDIRECT sont partenaires de cette journée.

7 raisons de participer …

Vous êtes une femme, salariée ou dirigeante d’une EA, vous avez envie de vous retrouver avec d’autres femmes pour partager, vous informer et réfléchir à votre vie personnelle et professionnelle ? Handireseau, femmes en EA est faite pour vous !

A vos agendas ! Première journée en mars 2015, pour la journée de la femme.

Pourquoi participer à cette première journée ouverte à toutes les femmes en EA ? Quelle valeur cela a-t-il pour moi ? qu’est ce que cette journée va m’apporter ?

Un des objectifs de l’entreprise adaptée est de révéler les valeurs personnelles et professionnelles de leurs salariés hommes et femmes en situation de handicap et de leur donner un nouveau départ vers le milieu ordinaire ; y parviennent-elles vraiment, en particulier avec leurs salariées ?

Parce que 36% des salariés en EA sont des femmes et qu’en nous rencontrant, elles nous ont fait part de leur souhait, lors de nos sourcing d’entreprises adaptées, nous avons voulu relever le défi et leur donner la parole.

Handireseau, femmes en EA, est un événement qui donne aux femmes de ce secteur l’opportunité de redéfinir leurs valeurs essentielles, et, dans un cadre convivial, propre à susciter la création, de mettre en avant les femmes d’EA au parcours étonnants et de permettre à chacune de devenir les actrices à part entière de leur vie professionnelle.

1. rencontrer des visionnaires : J’ai envie de rencontrer des visionnaires, des hommes et des femmes inspirantes dans le secteur adapté et ailleurs

2. comprendre – vraiment – comment je peux être une salariée heureuse et épanouie : Je veux savoir quelle est ma place dans l’entreprise adaptée et ce quelle peut être dans l’entreprise ordinaire aujourd’hui et demain

3. découvrir les richesses invisibles : Je souhaite découvrir les richesses invisibles liées à mon métier

4. détecter des idées de formation : Pour me professionnaliser, j’aimerais connaitre les formations et les types de professionnalisation qui s’offrent à moi aujourd’hui et demain

5. expérimenter des nouveaux outils : Je peux expérimenter des nouveaux outils et leurs impacts sur mon orientation professionnelle et personnelle à moi, femme d’EA

6. Concourir – imaginer – filmer : Je participe à un concours original « en deux minutes de film, je parle de moi, femme en EA » filmé sur un téléphone portable et envoyé à concours-femmes-en-ea@handireseau.fr avant le 31 décembre 2014

7. vivre une expérience inédite : J’ai envie de vivre une expérience inédite me permettant de faire une pause dans ma vie professionnelle et de découvrir ce que font d’autres femmes du même secteur, de développer différemment mes relations professionnelles.

La valeur innovatrice de l’événement réside dans la conviction que les idées de chacune des femmes en EA, comptent, et que chacune peut participer à la création de valeurs, pour le secteur mais surtout pour elles.

Cette journée s’organisera autour de personnalités variées et riches d’expériences et sera placée sous le modèle de la bonne humeur et de l’optimisme.

Nous croyons qu’en explorant de vraies valeurs empreintes de vérité, nous pourrons donner forme à un futur qui sera bénéfique à toutes, et au modèle même de l’entreprise adaptée, que nous savons en pleine évolution.

Pour toute information :

contact@handireseau.fr