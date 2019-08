Handirect sur My Space et Facebook

Si la rédaction est fermée pour quelques semaines, le site reste ouvert et sera quotidiennement alimenté en articles. Rien ne vous empêche non plus d’aller faire un tour sur nos blogs. Une page http://www.myspace.com/handirect ainsi qu’une page sur Facebook vous sont largement ouvertes. Laissez nous un message ou un com’, venez écrire sur notre mur, dites-nous ce que vous faites, vos bonheurs, vos colères, envoyez-nous des photos ou des vidéos…

En attendant la rentrée, bonnes vacances à ceux qui partent, bon courage à ceux qui restent, et à tous, à très bientôt.