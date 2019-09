Handirect services : une entreprise citoyenne qui fête ses 15 ans

Créée en 1996 par Nathalie et Christophe Gerrier, Handirect fête cette année ses 15 ans. La mission d’Handirect Services est de proposer des services administratifs externalisés, en étant au plus proche des entreprises. Handirect Services a une spécificité liée à sa genèse et au combat mené par ses fondateurs, qui se battent pour faire admettre les handicapés comme des salariés classiques. De fait, dans les 17 agences – boutiques de Handirect Services, les services sont effectués en grande majorité par des salariés handicapés.

LES SERVICES

Ils concernent des tâches administratives externalisées par les entreprises.

travaux d’impression

opérations de mise sous enveloppe et d’affranchissement

travaux de saisie informatique à partir de documents divers comme par exemple, des fiches d’entretien et d’évaluation, des bulletins, des candidatures, des questionnaires de satisfaction

opérations téléphoniques (relances, etc.)

travaux sur mesure selon un cahier des charges défini au préalable

Scannérisation et archivage

Internet

De plus, Handirect Services a pour objectif de faire de la veille pour développer des nouveaux services.

L’AGREMENT ENTREPRISE ADAPTEE

Une dizaine de franchises de Handirect Services a un agrément « Entreprise Adaptée » (EA). Pour obtenir ce statut qui est accordé par la Direction régionale du travail depuis la loi de 2005, il faut que l’Entreprise Adaptée s’engage à employer au moins 80 % de salariés handicapés en production tout en les accompagnant de manière spécifique dans l’emploi. De plus, quand un client donne du travail à cette Entreprise Adaptée, celui-ci bénéficie d’une réduction de sa taxe Agefiph (payée par l’entreprise quand elle n’emploie pas le minimum légal de 6 % de travailleurs handicapés).

LE COMBAT ET LES CONVICTIONS DES DIRIGEANTS

Forts de leurs 15 ans d’expérience, Nathalie et Christophe Gerrier ont réussi à constituer un réseau de 17 agences. Ils ont installé le siège de Handirect Services à La Garenne Colombes, au pied de la Défense où se côtoient le siège administratif et une boutique-agence de 250 m2. Et comme il n’y a jamais de hasard, lorsque Marin, leur dernier fils, porteur d’une trisomie 21, voit le jour en 2000, Nathalie et Christophe comprennent que l’engagement qu’ils ont décidé d’incarner à travers Handirect Services prend plus que jamais un sens pour continuer à se mobiliser et à faire accepter la différence dans la vie des entreprises.

Ainsi Nathalie Gerrier est très impliquée par le biais de l’association Grandir à l’Ecole qui lutte pour la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et adolescents handicapés mentaux notamment, et ceux porteurs de trisomie 21. Elle est également impliquée dans L’Union National des Entreprises Adaptées et dans le Groupement National des Etablissements et Services d’Aide par le Travail, car rien n’est simple avec les réglementations sur des Entreprises Adaptées.

Nathalie Gerrier déclare avec conviction : « Je milite pour plus de variété dans le paysage des entreprises adaptées. Je suis optimiste car grâce aux médias et aux politiques, les générations évoluent et cet apprentissage de la diversité commence dès l’école. Les futurs collègues sont aussi les futurs employeurs. Il est donc important de vivre très tôt avec la différence dans son environnement quotidien. Les personnes handicapées sont dans notre société et pas à côté ! »

www.handirect.com