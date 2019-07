Handirect Services, le réseau national d’entreprises adaptées en Franchise

Il était temps de mettre en avant l’entreprise adaptée Handirect Services, fille d’un amour et d’une prise de conscience sociale de la part de Nathalie et Christophe Gerrier. Ces deux jeunes diplômés avaient déjà compris en 1996 les vertus du télétravail, et donc l’intérêt de faire travailler des personnes handicapées de chez elles en réseau structuré. Ils sont aujourd’hui à la tête d’un solide réseau de franchises qui ne cesse de croître.

Nathalie Gerrier, qui est aussi co-gérante de cette entreprise adaptée, répond à nos questions en direct !

Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce qu’est Handirect Services et comment cette société est née ?

Handirect Services existe depuis 1996. C’est une entreprise spécialisée dans les services administratifs en B to B. C’est une entreprise qui fait partie du marché concurrentiel et donc pas du secteur protégé. Handirect Services est une histoire d’amour. En effet, Christophe et moi nous nous sommes rencontrés en 1994. Nous étions très amoureux et le mariage est arrivé en 1996. Nous partagions entre autres le besoin d’entreprendre, et dans la même année, nous avons décidé de créer une entreprise dans l’Économie Sociale et Solidaire. Ce choix sociétal est né d’une expérience personnelle dans le cadre de l’emploi que j’occupais en 1995. Un atelier protégé sollicitait régulièrement mon patron pour qu’il fasse travailler des personnes handicapées, ce qu’il ne fit pas. Cette situation m’a marquée et lorsqu’en 1996 nous avons créé notre société nous avons fait le choix de faire travailler des personnes handicapées. Un choix cohérent avec notre ambition de l’époque qui était de nous développer dans le télétravail. Nous pouvions alors proposer à des personnes de travailler chez elles pour des missions de mise sous enveloppes en petite quantité, ce que ne traitaient pas à l’époque les sociétés de routage. À cette époque-là, l’Entreprise Adaptée n’existait pas encore, mais pour nous les choix humains étaient très clairs. Il a donc fallu attendre 2006 pour avoir notre 1er agrément Entreprise Adaptée.

Quelles sont les prestations que vous proposez aux entreprises ?

Elles sont très variées et évoluent sans cesse. Mais celles que l’on peut qualifier d’historiques sont : l’impression, le routage et la mise sous enveloppe, le colisage, la saisie, la gestion de fichiers et la gestion téléphonique. Ensuite sont arrivées les activités digitales qui regroupent : la gestion des amendes pour le compte des entreprises qui possèdent de grandes flottes de véhicules, la gestion d’attestations et le Back office de e-plateformes. Nous proposons aussi des services sur mesure.

Handirect Services est un réseau de 18 agences en France, toutes Entreprises Adaptées. Cela signifie que nous employons 80% de salariés handicapés et que nos clients peuvent déduire une partie de nos prestations de leur contribution Agefiph. Dans le cadre du développement de la qualité, cinq de nos agences sont certifiées ISO9001.

Quel est le mode de fonctionnement de Handirect Services ?

Handirect Services est un réseau de franchises. Ce sont des chefs d’entreprises qui ont décidé de créer leur entreprise sur le modèle de Handirect. Ils appliquent donc les mêmes process de travail, adoptent une identité visuelle commune avec un site internet unique et des valeurs semblables.

Nous avons aussi créé un organisme de formation qui s’appelle Handifféré (un peu d’humour). Avec ce centre, nous organisons des formations pour l’ensemble des salariés du réseau : sur les outils bureautiques, tarifs postaux…. mais aussi par exemple sur l’estime de soi. C’est à la fois un moyen de se former aux métiers de Handirect Services mais aussi une occasion de rencontrer tous les collaborateurs de cette belle aventure. Une fois par an nous organisons un séminaire pour réunir tous les franchisés. En 2016, nous étions à Strasbourg.

Comment trouvez-vous les personnes qui travaillent chez-vous ?

Les modes de recrutement sont variés : Cap Emploi, Pôle Emploi, site Agefiph, Réseaux sociaux, lycées…

Quels sont les profils que l’on trouve chez Handirect Services ?

Nous recrutons des agents administratifs polyvalents. Ce sont souvent des personnes avec un faible niveau de formation mais le plus important c’est d’avoir l’envie de s’investir… Ensuite nous les accompagnons et les faisons monter en gamme. Je prends comme exemple les métiers des services administratifs qui se sont professionnalisés et demandent une certaine maitrise de l’outil informatique. À ce premier niveau nous proposons à nos nouveaux salariés une mise à jour des connaissances et des pratiques.

Combien de personnes travaillent chez Handirect Services ?

85 personnes dont 62 travailleurs handicapés. Nous accueillons également de nombreux stagiaires.

Pourquoi vous êtes-vous développés par agences ?

Dans les années 2000, internet en était à ses balbutiements et les grosses boîtes de routage étaient encore très présentes. La plupart du temps elles étaient situées en périphérie des villes dans d’énormes entrepôts. En discutant avec nos clients et prospects, nous nous sommes rendus compte qu’il était important pour eux d’être plus proches d’eux, voir même de les avoir à leurs côtés. D’où l’idée de créer des agences de proximité au cœur de villes.

D’autre part, à cette époque-là, les personnes handicapées travaillaient en CAT (ESAT) ou Ateliers protégés….. Il s’agissait là encore souvent de très grosses équipes. De nombreuses personnes handicapées nous ont parlé de leur souhait de travailler dans des petites équipes pour développer la polyvalence et l’envie d’être dans de petites structures. Cela nous a, là aussi, confortés dans l’envie de nous développer sous forme d’agences. Cette particularité nous permet d’être aujourd’hui présents un peu partout en France.

À quelles difficultés vous frottez-vous au quotidien ?

Nous rencontrons bien évidement les mêmes difficultés que tout chef d’entreprise : trouver des clients, former nos salariés et se faire payer ! La prospection se passe plutôt bien car nous avons une belle clientèle fidèle et régulière. Ce qui est plus difficile pour nous c’est de nous implanter dans toutes les régions françaises et aussi dans les DOM TOM.Ce qui nous manque bien sûr c’est le temps….

Votre activité est-elle croissante ?

Oui, nous sommes en croissance permanente depuis la création de la société. C’est grâce à la qualité et la diversité de nos prestations. Mais c’est aussi lié à notre site internet bien référencé et à de nouvelles prestations comme la gestion des amendes qui fonctionne très bien.

Quel est le profil de vos clients ?

Nous travaillons aujourd’hui avec environ 1400 clients sur le territoire. Ces clients sont très divers et se décomposent de la manière suivante : des grandes entreprises : La Poste, EDF, SNCF, Veolia… ; des entreprises dans le luxe : Baccarat, Porsche, Swatch… ; des administrations : Mairies, Conseils Généraux… ; mais aussi des associations : Amnesty International, A Bras Ouverts… Et des bailleurs sociaux, entreprises du digital, PME et TPE… Plus de la moitié des entreprises du CAC 40 travaille avec nous.

Aujourd’hui que représente Handirect Services ?

Le réseau Handirect Services aujourd’hui, c’est 85 personnes dont 62 handicapées, un chiffre d’affaires consolidé de 5 millions d’euros, 8 millions de plis envoyés chaque année. Nous sommes le 1er réseau national d’entreprises adaptées en franchise.

Selon vous que faut-il pour faire évoluer le milieu des entreprises adaptées ?

Faire évoluer les règles pour donner aux Entreprises Adaptées toutes les possibilités et capacités pour grandir sur plusieurs territoires ! Les Entreprises Adaptées en France ont acquis un très haut niveau de compétence et de qualité de service. Elles n’ont pour la plupart, plus rien à envier aux entreprises ordinaires.

photo : L’équipe de Handirect Services à Lyon

