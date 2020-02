Handirect.fr bat tous ses records d’audience au mois de janvier

Avec 166 300 visiteurs uniques en janvier handirect.fr bat son record d‘audience et se positionne comme l’un des sites d’information sur le handicap les plus visités.

Bien que Handirect soit plus connu pour son format papier qui rayonne sur tout le territoire depuis bientôt 23 ans, la stratégie numérique de la société porte ses fruits en diffusant une information variée et approfondie sur son site Handirect.fr dans le plus pur style magazine de société.

Handirect.fr vise pour cette année des très bons résultats qui illustreront à la fois son engagement sincère et authentique au service des personnes en situation de handicap, et son travail de longue haleine pour être sans cesse présent sur les sujets de vie qui doivent évoluer pour que les personnes en situation de handicap soient des citoyens à part entière. Notre objectif depuis le début est de permettre aux personnes vivant avec un handicap de gagner du terrain sur leurs droits fondamentaux et sur la possibilité que la société leur donne ou non de vivre de manière digne et autonome.

À travers un magazine qui sort tous les deux mois, un site mis a jour quotidiennement et les réseaux sociaux, Handirect donne la parole à de nombreuses personnes sur tous les sujets, y compris les plus sensibles, et offre ainsi une bonne compréhension des enjeux de société dont les personnes en situation de handicap sont souvent mises à la marge. L’information est un outil et un levier qui donne de la puissance à ceux qui s’en emparent tel est notre credo.

L’équipe de Handirect remercie tous les lecteurs et les internautes qui lui font confiance chaque jour et les invite aussi à s’abonner à sa version numérique (PDF accessible) pour soutenir ce magazine qui totalement indépendant. Nous remercions aussi les entreprises, et collectivités qui font confiance à Handirect magazine et handirect.fr pour leur communication.