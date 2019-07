Handirect.fr devient participatif

Pour commencer l’année 2012 en beauté, Handirect.fr fait peau neuve. Mardi 3 janvier, le magazine dévoilera la nouvelle version de son site Internet. Désormais, vous pourrez commenter les articles et les partager facilement sur les réseaux sociaux.

Vie quotidienne, emploi, droits, santé, sports, culture… Depuis plus de 14 ans Handirect est le spécialiste de l’actualité du handicap. Pour poursuivre son évolution, il proposera aux internautes dès le 3 janvier de commenter les articles en lignes et de les partager sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+, My Space…). Le nouveau site comprendra également une rubrique « Opinion » et un module « Dossiers » pour une présentation plus logique de ses contenus.

Avec chaque jour de nouvelles actualités, Handirect.fr comporte plus de 8500 articles en ligne. Le site propose : un moteur de recherche d’emploi, un agenda, des news, de nombreuses illustrations et l’historique des articles du magazine papier.

Grace à plus de 1800 visites quotidiennes, plus de 160 000 pages vues par mois, Handirect.fr est l’un des sites francophones du handicap les plus visités.

En mai 2011, Handirect a déjà lancé une nouvelle mise en page de sa version papier, plus actuelle et plus avenante. Une enquête clients menée en janvier 2011, a montré que le magazine figure en tête dans les domaines de l’intérêt à la lecture, de la clarté, de la diversité et du vivant des thèmes traités, notamment sur les sujets de l’emploi.