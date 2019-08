handirect.fr 400 000 pages vues au mois de mars

Le site handirect.fr connaît une progression constante depuis sa refonte il y a à peine 4 ans.

En repartant de zéro le site atteint aujourd’hui entre 50 et 60 000 visites par mois et a atteint le chiffre de 400 000 pages vues au mois de mars.

Le temps moyen de visite du site est de 13 minutes, preuve que le contenu du site est de grande qualité et qu’il intéresse les internautes.

Cette progression se confirme encore au cours la première d’avril.

Nous remercions vivement tous nos internautes et nos partenaires et les invitons à nous faire connaître autour d’eux et surtout à nous rester fidèles.