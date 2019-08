Handirect emploi: le nouveau site emploi qui va secouer les habitudes du sourcing

Handirect magazine vous informe depuis plus de 17 années sur l’actualité du handicap et de la vie des personnes handicapées dans la diversité de situations et des opportunités qu’elles rencontrent chaque jour. Avec un site internet qui complète l’actualité du magazine papier, Handirect est un média complet. Il propose chaque année deux numéros dédiés à l’emploi ainsi que trois suppléments emploi, ce qui en fait le média le plus dense sur les aspects du recrutement, du maintien dans l’emploi et de la formation des personnes handicapées en France. Handirect est partenaire depuis de nombreuses années d’acteurs reconnus dans l’emploi des personnes handicapées (l’ADAPT, APEC, Pass pour l’emploi, Carrefours pour l’Emploi…). Notre magazine emploi est diffusé sur plusieurs dizaines d’événements consacrés au recrutement des personnes handicapées chaque année.

En cette fin d’année, pour renforcer son positionnement, Handirect s’est associé à SRI solutions (cabinet spécialisé dans le recrutement de personnes handicapées) pour créer le site emploi (jobboard) : www.handirectemploi.fr.

www.handirectemploi.fr est un site doté d’une architecture moderne, simple et efficace à utiliser pour les candidats comme pour les entreprises, il est totalement ouvert sur les réseaux sociaux et permet de déposer gratuitement sa candidature. Le site bénéficie de fonctionnalités récentes qui proposent aux candidats comme aux entreprises de saisir toutes les opportunités avec l’assurance de n’en manquer aucune. www.handirectemploi.fr va bénéficier des nombreux référencements et de partenariats avec des réseaux auxquels sont associés Handirect, SRI solutions et leurs partenaires.

www.handirectemploi.fr sera également votre blog de référence sur l’emploi des personnes handicapées. Il sera pourvu d’une rubrique actualité pertinente et régulièrement mise à jours pour ne rien laisser passer des possibilités qui s’ouvrent à vous.

Sa mise en ligne début novembre sera complétée par un lancement officiel début 2015, lors duquel seront dévoilées sa stratégie de développement et de communication et la mise en œuvre de toutes ses fonctionnalités. www.handirectemploi.fr : Votre nouveau site de référence.