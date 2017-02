Élections et handicap : Les candidats s’expriment dans le nouveau Handirect

Élection présidentielle 2017 : Les candidats dévoilent leur programme handicap dans notre dossier élections et handicap

Le premier tour du scrutin de l’élection présidentielle 2017 aura lieu le 23 avril prochain. Il sera suivi d’un second tour le 7 mai. Dans notre précédent magazine, premier volet consacré au thème élections et handicap, nous avions proposé à 14 associations représentatives de personnes malades et/ou en situation de handicap de nous faire part de leurs attentes quant au prochain Président de la République et son gouvernement. Chaque association participante avait ainsi choisi des thématiques prioritaires parmi une large sélection, avant d’expliquer, plus précisément, les changements qu’ils souhaiteraient voir intervenir dans les différents domaines de la vie quotidienne.

Élections et handicap : Les candidats interpellés sur les grands thèmes de la vie quotidienne

Pour ce second volet de notre dossier élections et handicap, c’est aux candidats que nous nous sommes adressés. Nous leur avons transmis l’ensemble des réponses et attentes exprimées par les associations dans notre numéro de janvier-février. Puis nous leur avons soumis un questionnaire au sujet de leurs projets et propositions de programme en matière de handicap, en les invitant à s’exprimer sur les sujets les plus souvent cités par les associations qui vous représentent, à savoir : Scolarité et enseignement, Emploi et insertion professionnelle, Accessibilité, Ressources des personnes handicapées, Places en établissement d’accueil, Accès aux soins, Aidants et répit.

Nous avons contacté 7 candidats : Emmanuel Macron, Marine Lepen, François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Nicolas Dupont-Aignan. Deux d’entre eux, Emmanuel Macron, et Benoît Hamon, n’ont pas souhaité nous répondre, restant silencieux ou invoquant des raisons diverses et variées pour repousser l’échéance un mois durant… au final peut-être un simple manque de motivation sur ce thème qu’est le traitement du handicap au niveau politique.

Dans ce numéro, nous vous proposons également un dossier complet sur l’emploi, avec notamment les événements à ne pas manquer, tout ce qu’il faut savoir sur le dispositif d’emploi accompagné, et un gros plan sur les différentes politiques européennes en matière d’emploi des personnes en situation de handicap.

Vous retrouvez aussi bien sûr toutes vos rubriques habituelles (bien-être, handisport, tourisme, bibliothèque…), ainsi que notre nouvelle rubrique consacrée aux maladies rares et/ou méconnues.

