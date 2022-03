Handirect dit adieu au format papier et s’immerge dans le digital

Ecouter article Ecouter article

Désormais, l’intégralité des contenus d’Handirect Magazine seront diffusés exclusivement sur notre site internet. Découvrez ici l’édito de Jean-Marc Maillet-Contoz, directeur du magazine, qui explique les tenants et aboutissants de cette décision et évoque l’avenir d’Handirect.

Lorsque j’ai créé Handirect, il y a près de 25 ans, en septembre 1997, je n’imaginais pas que ce média durerait aussi longtemps et connaîtrait une telle notoriété. Handirect, c’est 193 numéros et plus de 12 000 pages publiées. Certes, cela reste modeste au regard des médias grand public, mais c’est un succès à beaucoup d’égards dans le mode du handicap, car Handirect est toujours resté indépendant et n’a vécu que de la publicité et des abonnements. Malgré les budgets de communication qui, chaque année, jouent au yoyo en fonction de paramètres qui nous échappent et d’autres qui nous paraissent évidents.

Merci à tous nos lecteurs et partenaires… et l’aventure continue sur notre site internet !

Je remercie toutes les entreprises qui ont un jour communiqué dans nos pages, et encore plus celles qui ont presque toujours communiqué dans nos pages depuis bientôt 25 ans. Je remercie aussi les milliers de lecteurs du magazine papier ou PDF, à chaque édition, et qui, pour certains, nous ont envoyé des messages d’encouragement ou des remerciements. Je remercie chaleureusement les lecteurs, les associations, les établissements, les collectivités, les universités, les administrations et toutes les structures qui se sont un jour abonnées à Handirect, et je les remercie aussi pour leur compréhension.

Je remercie aussi tous les partenaires et prestataires du magazine qui ont œuvré à nos côtés. Bien sûr, tous les collaborateurs et chroniqueurs qui ont travaillé ou qui travaillent encore au sein d’Handirect. Ce sont tous ces acteurs à qui nous devons d’être encore là et d’avoir pu tenir notre rang de média indépendant et de qualité.

Je ne pensais pas vivre le moment d’abandonner la version papier tant je l’ai valorisée et vantée. Mais il faut se rendre à l’évidence. Les budgets de communication qui nous alimentaient se sont en grande partie taris et le prix du papier, du routage, du transport, ont beaucoup augmenté, nous embarquant dans un effet ciseaux. La conversion au 100% digital devenait évidente, renforcée par la nécessaire spontanéité de l’information en ligne, qui ne nous permet plus de mettre au frigo des infos et des actus que d’autres diffusent au jour le jour. C’est pour nous une nouvelle manière de travailler mais pas une nouveauté puisque notre site internet existe depuis 1999.

Alors que va-t-il se passer maintenant ?

À partir de mars 2022, tout ce que nous écrivions pour le magazine, nous continuerons à l’écrire mais pour le diffuser au fur et à mesure sur notre site, lequel sera complètement refait d’ici fin mai. Tous nos annonceurs et partenaires ont accepté de nous suivre dans ce choix stratégique et nous les remercions.

Aujourd’hui, handirect.fr, c’est entre 90 000 et 100 000 visiteurs uniques par période de 30 jours et 64% de ces visiteurs accèdent au site via leur téléphone portable. Une fréquentation que nous avons pour ambition de doubler d’ici la fin de l’année avec un investissement significatif dans le référencement et des contenus riches et pertinents. Notre forte présence sur Facebook et Twitter est un atout que nous allons encore renforcer.

Dans un premier temps, tout sera accessible gratuitement sur notre site et les anciens numéros seront toujours accessibles à l’unité, au format papier et PDF. Parallèlement, nous allons produire des dossiers thématiques de 20 à 32 pages, au format PDF, et qui seront vendus à l’unité sur notre site. Le premier, qui concernera le tourisme adapté et les loisirs, sera mis en ligne en mai prochain.

Nous sommes confiants dans la fidélité de nos lecteurs et dans notre capacité à en attirer beaucoup d’autres avec l’appui de nos partenaires et de vous, nos lecteurs habituels. On se retrouve dès demain sur https://www.handirect.fr/ !

