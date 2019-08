Handirecherche : 1er moteur de recherche handi-responsable

Quotidiennement, lors de vos recherches sur le web, vous générez des revenus publicitaires. Handicherche.fr propose de reverser 50 % de ses revenus publicitaires aux associations oeuvrant en faveur des personnes en situation de handicap. Le principe est simple : plus nous sommes nombreux à adhérer à la recherche Handi-Responsable, plus nous finançons efficacement les associations.

De nos jours, nous avons tous conscience que nos gestes du quotidien peuvent avoir un impact environnementale ou sociale sur le monde qui nous entoure. La recherche solidaire sur internet est une expression concrète de cette prise de conscience.

“En choisissant la cause du handicap nous souhaitons sensibiliser le plus grand nombre aux problèmes de discriminations dont souffrent les personnes en situation de handicap (2ème cause selon la HALDE), explique le site Internet handicherche.fr. Sensibiliser aussi sur le fait que le handicap n’est pas une maladie contagieuse et peut toucher tout le monde sans distinction. A l’heure des débats sur la dépendance et de notre population vieillissante, la situation de handicap est une question qui doit tous nous préoccuper.”

Handicherche soutient l’idée que face aux carences de l’état sur ces questions, financer les actions du monde associatif est la meilleure réponse que l’on puisse apporter.

Julien Melis, est le fondateur de handicherche.fr qui porte ses valeurs. Il s’agit à la fois d’un projet idéologique mais aussi humain car c’est pendant une période de chômage que julien Melis a décidé de créer son propre emploi. « Je souhaite renforcer l’idée que la solidarité n’est pas un luxe mais une nécessité et qu’elle est accessible à tous », explique-t-il.

Pratique

www.handicherche.fr