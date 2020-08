Handiprenariat : un guide pour les entrepreneurs en situation de handicap

Découvrez le premier guide de l’Handiprenariat, destiné aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs en situation de handicap

En novembre 2018 était lancé le mouvement des Handipreneurs, porté par Jean-Philippe Murat, entrepreneur reconnu dont la vie avait basculé en 2006, quand il fut victime d’un accident domestique qui le laissât tétraplégique. Armé de ses compétences d’hommes d’affaires et de sa force de conviction, Jean-Philippe Murat a souhaité militer pour une économie handi-accueillante. Aux nombreuses conférences et formations qu’il a déjà pu donner aux quatre coins de l’hexagone s’ajoute aujourd’hui un nouveau chapitre, avec la sortie du premier guide de l’Handiprenariat qui allie conseils, ressources, témoignages et récit biographique.

Qu’ils soient salariés en entreprise ou entrepreneurs, les Handipreneurs constituent aujourd’hui une population en forte croissance, dopée par l’émergence des métiers du numérique, mais également les adaptations des postes de travail. Comme le rappelle Jean-Philippe Murat : « La France compte à ce jour 75 000 entrepreneurs handicapés avec une augmentation de 6% de création d’entreprises par cette population pour la seule année 2015. Mieux, les Handipreneurs connaissent un taux d’échec plus bas que le reste des créateurs d’entreprises. Ce guide est là pour amplifier encore davantage ce mouvement. »

L’originalité du Guide de l’Handiprenariat réside également dans sa forme, puisque Jean-Philippe Murat a choisi de présenter ses contenus sous une forme inhabituelle dans l’univers des guides professionnels. Et pour cause. Il est le résultat de 13 ans de parcours du combattant de son auteur, Jean-Philippe Murat qui, après avoir connu un parcours d’entrepreneur sans faute a dû « repartir de zéro » et affronter un environnement inconnu et inhospitalier.

