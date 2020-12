HandiPlay.tv le nouveau média français du handicap

Listen to this article Listen to this article



HandiPlay.tv, qu’est-ce que c’est ?

HandiPlay.tv est une plateforme TV qui met en valeur les lieux touristiques accessibles en format vidéo pour présenter les sites, les activités, les équipements et… les belles histoires ! Elle propose un contenu en HD, accessible et immersif, des films de grande qualité (documentaires, reportages, vidéos 360°, clips, captations d’évènements) qui inspirent les futurs voyageurs, accompagnateurs, aidants et associations dans leur quête de nouveautés et d’émotions.

Comment est né HandiPlay.tv ?

Il y a dans un premier temps la richesse d’une recontre avec Annette Masson, la présidente de l’Association Tourisme et Handicaps. Elle a tout de suite cru dans notre projet par sa créativité et sa simplicité. Suite au constat du nombre de personnes qui ne partent pas en vacances, beaucoup par appréhension de l’accessibilité et du manque d’adaptation, nous avons souhaité permettre aux lieux touristiques accessibles d’être éditorialisés sur une même plateforme. C’est un vrai plus pour le voyageur et pour le professionnel du tourisme. C’est aussi une volonté de valoriser la place des personnes en situation de handicap dans les médias, représentées à moins de 1% aujourd’hui.

Que permet la plateforme concrètement ?

HandiPlay.tv permet à l’utilisateur de découvrir des films, des lieux, activités, sites culturels, hôtels, gîtes, campings, stations balnéaires, parcs, monuments historiques… accessibles. Elle rend possible également la découverte d’associations proposant des activités pour tous à travers la France (par exemple Barrez la Différence pour la Bretagne, Association Nationale Handi Surf pour les Pyrénées-Atlantiques etc.). L’idée est d’imaginer ses vacances grâce à la vidéo. Ce format est idéal car il permet de rendre compte de l’architecture du lieu, des transformations opérées, des adaptations et des services proposés, tout en s’immergeant dans l’environnement touristique. En résumé, la plateforme permet de réaliser une première visite augmentée du lieu et lorsque l’utilisateur trouve une destination qui lui plaît, il a même la possibilité de réserver.

Comment ça marche pour l’utilisateur ?

La plateforme est accessible en ligne sur tous les écrans : smartphone, tablette, ordinateur, TV connectée. En se rendant sur www.handiplay.tv, le voyageur a accès à tous les contenus gratuitement, sans publicité ni engagement. Deux solutions s’offrent à lui pour trouver sa destination. Soit il ne sait pas comment orienter ses prochaines vacances et il effectue un premier voyage dans la plateforme. Soit il a une idée d’activité, de visite ou de destination et il peut orienter ses recherches de trois manières différentes :

En utilisant les rubriques et sous-rubriques : HandiPlay.tv est organisée de telle manière que les destinations, les activités sportives, les sites labellisés etc. sont regroupés dans une rubrique qui leur est propre. En leur sein, des thématiques sont dissociées, par exemple la rubrique « destinations » a des sous-rubriques correspondant à chacune des régions françaises.

En utilisant la barre de recherche : la recherche se fait par mot(s) clé(s), par exemple « camping », « Occitanie », « musée », « zoo » etc. La plateforme propose alors tous les résultats correspondant à la recherche.

En utilisant l’onglet « Voir sur la carte » : chacune des vidéos présentes sur la plateforme est géolocalisée. La carte est alors marquée par des centaines de points de géolocalisation qui montrent où sont les destinations accessibles en France. L’utilisateur n’a plus qu’à cliquer sur l’un d’eux pour découvrir la vidéo.

Au-delà du tourisme

HandiPlay.tv propose également un catalogue complet de séries, reportages, films d’animation et courts métrages. Ainsi le spectateur peut retrouver la série Vestiaires, ou Plus Belle La Vie Ensemble, et aussi des films d’animation comme Mémo, La Coquille ou Mon Petit Frère de la Lune.

Handiplay et Handirect vont à l’avenir fonctionner en partenariat