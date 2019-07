Handiperformance : de la formation des entreprises à l’intégration des TH

Accompagner les entreprises dans la formation au handicap, permettre aux salariés de trouver un emploi stable et adapté à leur handicap. Tels sont les objectifs Handiperformance, lancé par Agnès Randon, consultante handicap.

Agefiph, Systeme U, Intermarché ouencore le studio Yakka et l’ESC INSEECà Bordeaux… Ils sont plus d’une centained’acteurs majeurs de l’entreprenariatnational et local à avoir accordé leurconfiance à Agnès Randon qui, depuisplusieurs années oeuvre pour la formationdes entreprises à la politique du handicapainsi qu’a l’insertion et l’intégrationde salariés handicapés.Riche de cette expérience de consultantehandicap, Agnès Randon lance Handiperformanceavec pour triple objectif :offrir des formations aux entreprisesdéveloppées dans le cadre légal de la loide 2005, répondre aux interrogations del’entreprise et de la personne en situationde handicap ainsi que piloter et gérer desprojets liés au handicap.

Pratique

Contact Agnès Randon : 06 37 70 07 32