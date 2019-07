Handipaysans, un programme de Paysans.fr dédié aux personnes handicapées

Depuis 8 ans, Paysans.fr propose aux internautes de faire leurs courses en mettant en relation consommateurs et producteurs. Commandés sur la Toile ou par téléphone, les produits du terroir sont ensuite livrés à domicile. Fort de son succès auprès des personnes en situation de handicap, le site Internet vient de lancer un service spécialement dédié à cette catégorie de consommateurs. Avec le code Handipaysans, les clients handicapés de Paysans.fr bénéficient de plusieurs avantages spécifiques comme, par exemple, une remise permanente de 5 % sur leurs achats.

Faire son marché à la ferme depuis chez soi en contournant la grande distribution. Le principe « 48 h du producteur à votre assiette » séduit de plus en plus. Aujourd’hui, Paysans.fr effectue environ 250 livraisons par semaine dans toute la France. Pour les personnes en situation de handicap, ce concept permet aussi de faire ses courses en toute indépendance. « Paysans.fr leur simplifie le quotidien en leur permettant de commander des produits frais (viandes, volailles, fruits, légumes, produits laitiers, …) et de se faire livrer à domicile en circuit court sans déranger voisins et famille », explique Marc Sahraoui, associé en charge du développement au sein de l’entreprise. « Nous nous sommes aperçus qu’un grand nombre de personnes handicapées ayant notamment des problèmes de vue ou de déplacement faisaient appel à Paysans.fr, ajoute-t-il. Grâce au bouche à oreille le site a su se faire connaitre auprès de cette population. »

Des avantages spécifiques aux personnes handicapées

Il y a quelques mois Paysans.fr a lancé un service spécialement dédié aux personnes en situation de handicap. Les clients concernés peuvent dorénavant bénéficier du « code Handipaysans ». Le principe est simple : à chaque commande effectuée sur le site Internet ou par téléphone, le consommateur fournit ce code pour pouvoir bénéficier de plusieurs avantages. Ainsi, chaque client en situation de handicap a le droit à une remise permanente de 5 % sur ses achats. L’autre avantage est de pouvoir se faire livrer sa sélection de produits directement à domicile, partout en France. Initiative non négligeable, ce déplacement fait l’objet d’une compensation CO2, prise en charge par Paysans.fr.

A noter que ce système promeut la solidarité de voisinage : les clients de Handipaysans peuvent faire bénéficier leurs voisins d’une remise de 10 euros par marché livré s’ils se font livrer en même temps qu’eux. L’objectif est aussi de récompenser l’assistance que ces derniers sont susceptibles d’apporter à la personne en situation de handicap. Pour obtenir le code Handipaysans, la personne en situation de handicap peut faire une demande via l’un des différents partenaires du service (lire encadré) ou en contactant directement Paysans.fr.

Handirect partenaire de Handipaysans

Handirect propose à ses lecteurs de bénéficier du code Handipaysans. Pour ceci, il vous suffit de vous rendre sur le site handirect.fr et de cliquer sur la bannière Paysans.fr. Après avoir rempli un formulaire de demande, vous recevrez votre code Handipaysans qui vous permettra de bénéficier de tous les avantages. Cette demande de code s’effectue gratuitement.

Quel marché commander ?

Vous pouvez confectionner votre marché à la carte, directement à partir des produits proposés sur le site.

Vous pouvez aussi choisir un marché pré-composé :

– Six repas pour quatre personnes, Le Marché Famille

– Six repas pour deux personnes, Le Marché Couple

– Six repas faciles à faire, pour quatre personnes, Le Marché Rapide

– L’assortiment de courses au meilleur rapport qualité-prix, le Marché Economique à 45€

– Le panier de fruits et légumes de saison dans le Marché de Saison.

Pour chacun de ces marchés, nous vous suggérons chaque semaine un assortiment de produits que vous pouvez bien sur modifier comme vous le souhaitez à partir de la liste des produits disponibles pour la semaine.

Faut-il s’abonner ?

Non, vous pouvez commander ponctuellement, quand le vous le souhaitez, et sans engagement de durée.

Comment commander ?

Vous avez trois possibilités pour recevoir votre marché Paysans.fr :

– soit passer votre commande chaque semaine sur le site

– soit commander par téléphone au 0 825 887 805 (N° Indigo)

Pour ces deux formules, il vous faut commander du lundi au dimanche minuit pour être livré la semaine suivante.

– enfin, vous abonner sur un mois ou sur un trimestre pour recevoir chaque semaine le marché pré-composé sélectionné.

À propos

Depuis huit ans, Paysans.fr propose un modèle alternatif à la grande distribution alimentaire grâce à une organisation logistique innovante et à un circuit court qui bénéficient à 150 producteurs.

Viandes, Volailles, Fruits, Légumes, Produits laitiers livrés à domicile sans obligation d’abonnement et en choisissant les produits que l’on souhaite recevoir.

