HandiMOOC : Professionnalisez votre recherche d’emploi

Un MOOC dédié aux personnes en situation de handicap : Découvrez le HandiMOOC de l’Agefiph

Apporter des outils et des conseils aux personnes handicapées leur permettant de professionnaliser leur recherche d’emploi : Tel est l’objectif du HandiMOOC, dispositif gratuit de formation en ligne lancé par l’Agefiph en partenariat avec des personnes en situation de handicap et des acteurs spécialistes de l’emploi et du handicap.

Pour rappel, un MOOC est un dispositif de formation en ligne partiellement ou totalement gratuit. Destiné à accompagner les demandeurs d’emploi handicapés dans leurs démarches, le HandiMOOC de l’Agefiph doit notamment les aider à répondre à des questions telles que : Comment aborder ma situation de handicap en entreprise ? Dois-je l’évoquer dans mon CV ? Quels sont les types d’aménagements existant ? « Du projet professionnel à l’intégration sur le poste, en passant par le CV, et les aménagements, l’apprenant est invité à suivre un parcours ludique, à son rythme, construit autour d’activités, de quiz, de vidéos et de témoignages », commente l’Agefiph.

Pour obtenir plus d’informations sur ce dispositif, rendez-vous sur le site dédié : https://handimooc.fr