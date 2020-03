Handimer: la croisière va s’amuser

La 3e édition de cette aventure qui met sur l’eau des personnes handicapés aura lieu samedi, sous le patronage de Gilbert Montagné. Handimer, c’est faire profiter les personnes handicapées d’une “aventure” en mer. C’est le samedi 27 juin qu’aura lieu la 3e édition de ce projet, encadrée par Alain Le Berre, président du Marina Deauville club et Thérèse Farbos, maire adjoint de Deauville. Beau programme cette année, puisque la journée sera parrainée par Gilbert Montagné et animée par Frédéric Zeïtoun, chroniqueur-animateur à la télévision. « Frédéric Zeïtoun est mon neveu » explique Chantal Le Berre, l’épouse d’Alain. « Nous l’avons choisi, car il donne une leçon de vie à tout le monde. Il est en fauteuil roulant, mais est tellement dynamique et tonique ! Bref, c’est un exemple extraordinaire ».

Cette année, les trente handicapés viendront avec leurs accompagnateurs, qu’ils soient tuteurs ou de la famille. « Il y a beaucoup de malvoyants et quelques déficients légers » rappelle Chantal Le Berre. « Car on ne peut pas prendre tout le monde non plus. »

Thérèse Farbos, maire adjoint de la ville, et chargée des affaires sociales, raconte que cette fois-ci, elle s’est aidée de la « maman d’une petite handicapée». Elle a pu « élargir les recherches. Ce ne sont plus seulement des Deauvillais, mais nous avons même été choisir des personnes jusqu’à Pont-l’Evêque ». Elle espère d’ailleurs le bon déroulement de cette édition, « car l’année dernière, nous n’avions pas été gâtés par le temps ». La 3e édition prendra donc le large vers 14 h. Nous leur souhaitons bon vent ! (Source Ouest-France)