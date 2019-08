Handimat, une association qui change les destins

L’association Handimat fête cette année ses 30 ans et quel anniversaire ! En effet, Handimat n’est pas n’importe quelle association puisque c’est elle qui est à la base du salon Handica, et qui le porte encore aujourd’hui. Bernard Dujardin, l’un des fondateurs de l’association et Président du salon durant toutes ces années, nous parle plus en détail de l’histoire de l’association et des ses actions passée, présentes et futurs.

Quelles sont les bases de l’association Handimat ?

Il y a 30 ans de cela, le monde du handicap était très différent et, principalement, dans les structures, Le milieu médical était tout puissant et dirigeait la vie des personnes handicapées sans même se préoccuper de l’avis des parents. Les familles étaient même regardées d’un mauvais œil par les médecins. Même l’annonce du handicap à la naissance ne se faisait pas les familles étaient livrée à elles-mêmes.

Ayant vécu dans ce milieu au contact de ces familles, quelques médecins, kinés et surtout ergothérapeutes, membres d’associations, avons senti qu’il était temps de faire quelque chose pour que les familles aient le droit de cité et que leurs demandes soient respectées. C’est sur cette base que nous avons souhaité nous réunir avec des familles et des personnes handicapées pour échanger et pour leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Ce fut la naissance de l’association et du premier salon. Nous nous occupions aussi d’aider les parents dans la scolarité de leur enfant en milieu ordinaire, lorsque c’était possible.

Quelle était la mission de départ de l’association ?

C’était bien de créer le salon, un espace d’échange et de découverte ou les familles pouvaient se renseigner et découvrir ce qui pouvait les aider au quotidien. Cette démarche a d’ailleurs donné naissance à l’association « Mieux-Vivre » et à la notion d’aides techniques. Cette association existe toujours et est encore très active. Très rapidement les revenus du salon nous ont permis d’aider financièrement des associations pour l’achat d’un minibus ou d’autres matériels d’activités de loisirs. Mais le salon a évolué et nous avons du passer par les services de professionnels pour le développer. L’association continuait en parallèle sa mission.

Au fil des éditions, le salon a grandi et nous avons pu aider de plus en plus d’associations.

Une fois le salon devenu mature l’association a-t-elle élargi sa mission ?

Oui, tout à fait, je me suis consacré de plus en plus à la formation des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes dans différents pays du bassin méditerranéen, tels que le Liban et le Maroc.

Au sein de ces pays, nous avons travaillé avec de grands établissements en contribuant à améliorer l’organisation des ressources humaines et la prise en charge des personnes handicapées. Nous avons, durant des années, envoyé des compétences pour aller toujours plus loin dans les formations. Nous avons vraiment fait de gros investissement dans ce domaine car, dans ces pays, il n’y a que très peu de professionnels capables de prendre en charge des enfants ou adultes IMC. Au départ, il n’y avait même pas de médecin de réadaptation. Tout cela a bien évolué et nous rencontrons aujourd’hui de véritables équipes thérapeutiques.

Handimat envoie aussi beaucoup de matériels orthopédique à l’étranger, que pouvez-vous nous en dire ?

Nous faisons toute l’année des collectes auprès des associations, des centres de rééducation, des pharmacies, des particuliers. Deux fois par an, lorsque nous avons en avons rassemblé une quantité suffisante, nous organisons un envoi d’environ 80 mètres cubes. Cette acticité est aujourd’hui pratiquée par de plus en plus d’associations.

Que devient ce matériel une fois sur place ?

Il est bien sûr réutilisé dans de bonnes conditions, car nous en surveillons la destination et nous formons parallèlement des orthoprothésistes pour qu’ils puissent être le plus autonomes possible, car nous refusons d’imposer quoi que ce soit. Je précise que nos destinataires sont triés sur le volet, car avec l’expérience nous avons su faire les choix qui s’imposaient.

Quels sont vos besoins aujourd’hui ?

Nous recherchons toujours du matériel orthopédique, mais aussi et surtout, des moyens de transports moins onéreux et la possibilité de pouvoir envoyer des petits volumes car cela nous permettrait d’être plus réactif aux besoins constatés sur le terrain.

Contact

Handimat : 5 rue de la Claire 69009 Lyon Tel. : 04 37 641 655