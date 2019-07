HandiMarket : Rendez-vous à Rennes le 16 mars

Rendez-vous le 16 mars au Salon B2B HandiMarket à la Halle Martenot de Rennes!

Le Salon B2B HandiMarket Bretagne-Pays de la Loire aura lieu le 16 mars 2017 à la Halle Martenot de Rennes. L’occasion pour les 128 ESAT & Entreprises Adaptées de Bretagne et des Pays de la Loire participant de se réunir et de rencontrer acheteurs, responsables RSE et Ressources Humaines exerçants en entreprises ou collectivités. Pas moins de 800 visiteurs professionnels sont attendus lors de cet événement.

« Les ESAT et les entreprises adaptées emploient plus de 80% de personnes en situation de handicap. C’est de l’emploi non délocalisable, durable et de qualité. Reconnus pour leurs capacités d’adaptation et d’innovation quotidienne dans tous les secteurs d’activités, les ESAT et EA génèrent un chiffre d’affaire de poids sur les deux régions : 285 millions d’euros en 2015 », explique Yoann Piplin, chargé de mission UNEA, co-fondateur d’HandiMarket.

HandiMarket génère une forte mobilisation

« La très forte mobilisation des exposants (presque la moitié des ESAT et EA de Bretagne et des Pays de la Loire seront présents le 16 mars !) est une occasion unique pour découvrir leur potentiel, développer des partenariats économiques de proximité et faciliter le sourcing de fournisseurs et prestataires », commente Emmanuelle Fournil, cofondatrice d’HandiMarket.

Après le succès de la 1ère édition du salon Handi Market, qui a réuni plus de 600 professionnels en 2015, cette 2ème édition prend de l’ampleur, avec deux fois plus d’exposants et l’organisation de très nombreux RDV B2B. Ces RDV de 15 minutes favorisent l’interconnaissance visiteur/ exposant et donnent à chacun les moyens d’envisager des relations commerciales sereines.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site : www.handimarket.fr