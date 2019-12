Handilol : Le blog des voyages accessibles remis à neuf

Rudy et Julien, les deux frères fondateurs d’Handilol, proposent un site renouvelé et enrichi

Vous connaissez peut-être déjà Rudy et Julien, les deux protagonistes d’Handilol, le blog du voyage accessible en fauteuil roulant ? Forts de leurs sept ans d’expérience sur la toile, ils reviennent avec un tout nouveau site internet. Vous y retrouverez les vidéos en musique de leurs nombreux voyages en France à l’étranger ainsi que de précieux conseils pour préparer vos futurs périples.

Des gros plans sont notamment proposés pour les destinations en France : Annecy, Bordeaux, Dysneyland Paris, Dijon, Le Futuroscope, Hyères-les-Plamiers, Lyon, Montpellier, Paris, Pralognan et Toulouse.

En Europe pour les destinations : Amsterdam, Athènes, Barcelone, Berlin, Bratislava, Bruxelles, Budapest, Copenhague, Croatie, Lisbonne, Florence, Rome, Londres, Vienne…

Et hors Europe pour la destination New York, et avec des voyages en projet pour l’Ouest américain, le Pérou et l’Île de Pâques.

Parmi les rubriques proposées : guides de voyages, logements accessibles, conseils voyages handicap, bons plans voyage en fauteuil, et équipement. Le blog met également à disposition un « Handilomètre » permettant de consulter un classement complet des villes les plus accessibles.

En parallèle, les deux fondateurs d’Handilol lancent un appel au don pour pouvoir continuer à produire et délivrer toutes leurs informations et contenus gratuitement. À découvrir sur : https://handilol.com/