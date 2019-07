Handilearning© de L’ADAPT : un module de formation à distance innovant pour accompagner les entreprises dans le déploiement de leur politique handicap.

Pour répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent déployer leur politique handicap et sensibiliser leurs salariés, L’ADAPT – via son département de Formation Continue – vient d’éditer un module de formation à distance : « Handilearning© – Pour un autre regard sur le handicap ». Véritable outil interactif, son format court de 30 minutes est particulièrement pertinent pour sensibiliser les salariés au handicap durant une réunion ou depuis leur poste de travail.



Qu’il s’agisse d’accompagner les responsables de services dans le recrutement, d’intégrer des personnes handicapées ou de sensibiliser les salariés au handicap, le module Handilearning© remplit un objectif majeur : ne plus opposer handicap et compétences. Il s’articule autour de deux quizz, des informations concrètes et pratiques et des témoignages de personnes handicapées. Les différents types de handicap sont en effet présentés à travers des témoignages qui les rendent beaucoup plus concrets : Paul, Marie, Françoise… parlent de leur handicap et expliquent comment ils ont concilié ces répercussions avec leur vie professionnelle.

Après chaque témoignage, Max (mascotte du module) explique les spécificités du handicap en question et donne des conseils pour faciliter l’intégration d’une personne qui en serait atteinte. Ainsi, l’utilisateur apprend à mieux cerner la diversité des situations de handicap et se met en position d’intégrer plus facilement un collaborateur handicapé, actuel ou futur.

Le module contient également des informations sur le parcours de reconnaissance du handicap : pourquoi et comment initier la démarche.

Un outil personnalisé à chaque entreprise



Accessible aux personnes déficientes visuelles ou auditives, Handilearning© peut être installé sur une plateforme LMS (normes Scorm et AICC), sur l’intranet de l’entreprise ou consultable depuis une clé USB.

Au-delà des informations sur le handicap, une section personnalisable du module est dédiée à la politique handicap de l’entreprise. Elle permet de communiquer sur ses engagements et son organisation en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Par ailleurs, le logo de l’entreprise est implanté sur toutes les pages du module et l’accord handicap est proposé comme ressources complémentaires.

Le module livré est personnalisé, prêt à l’emploi et permet une utilisation illimitée dans le temps. Un deuxième module de la collection Handilearning© à l’attention des managers paraîtra bientôt. Il sera centré plus spécifiquement sur les besoins des managers, à savoir comment accueillir, recruter, intégrer un collaborateur handicapé dans leurs équipes.

L’ADAPT – Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées – www.ladapt.net

Tarifs (incluant le module et sa personnalisation) :

– Entreprises jusqu’à 250 salariés : 7 000 euros net

– Entreprises de 250 à 1000 salariés : 10 000 euros net

– Entreprises de plus de 1000 salariés : 12 000 euros net

Renseignements complémentaires : handilearning@ladapt.net