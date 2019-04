Handigital : Former au numérique les personnes en situation de handicap

Handigital ® : une nouvelle école du numérique pour les personnes en situation de handicap

Les métiers du numérique ont le vent en poupe, et les besoins en recrutement dans ce secteur ne cessent de croître. En parallèle de cela, la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap, peu ou pas qualifiées, représentent un réel enjeu. Handigital® est une école préparatoire à ces métiers, prioritairement ouverte aux personnes en situation de handicap. Elle est née de l’envie d’accompagner la montée en compétences de ces publics, mais aussi de la volonté de favoriser leur insertion professionnelle.

Une offre de formation innovante

L’absence de qualification ne doit pas être un frein à l’emploi. C’est pourquoi Handigital® a réfléchi à un cursus alternatif de formation. Le but ? Permettre à de jeunes autodidactes en informatique, mais aussi à des personnes en reconversion professionnelle, tous motivés, d’acquérir ou perfectionner leur niveau général de connaissances et de compétences web et numériques. C’est ainsi que la première promo 2018-2019, composée de dix élèves, est aujourd’hui à mi-chemin du parcours « Développeur web niveau IV », qui se compose de 600 heures de cours théorique complétées de 252 heures de stage en entreprise.

Sur la route de l’emploi

Donner accès à une formation pour obtenir un diplôme est une bonne chose. Mais mener à un emploi pérenne, c’est encore mieux ! Là encore, Handigital® a sa stratégie.

Pour les élèves, un module de la formation a été spécialement pensé afin de développer leur employabilité. En bonus ils bénéficient d’un CDD de 6 mois minimum au sein de l’entreprise d’accueil à l’issue de la formation ! Au-delà, si n’est pas prolongé, les connaissances acquises peuvent lui permettre de candidater à une formation diplômante en alternance.

« Nous cherchions des entreprises motivées qui, au-delà du social, apportent une vraie opportunité aux étudiants. Elles trouvent ici une réponse durable au fort turn-over de la branche. Notre rôle est d’encourager les jeunes à se lancer et s’intégrer dans le monde professionnel. Sur le long terme, nous misons sur une embauche à durée indéterminée », explique Rachel Jeanpierre, chargée de développement chez Handigital®.