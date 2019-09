HandiFormaBanque: se projeter toujours plus loin…

Sylvie Narbonne, est juriste et formatrice de la session HandiFormabanque qui se déroule actuellement à Toulouse. Elle nous fait partager son expérience.

Handirect : Quelles sont les principales matières enseignées dans cette session ?

Sylvie Narbonne : Le droit, la fiscalité, la communication, et bien sûr, les différentes techniques bancaires. Le droit occupe à lui seul 8 journées complètes.

H. : Quels les principaux point de doits que vos abordez ?

S.N. : Ceux concernant la responsabilité des banquiers, ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils ne peuvent pas faire. L’autre point fort concerne les attributs de la personne et notamment les régimes matrimoniaux.

H. : Combien de temps dure cette formation ?

S.N. : Elle se déroule sur une année, en alternance avec la présence de l’apprenant dans l’établissement qui l’emploie. Elle se solde par un examen final qui se situe entre le niveau du BAC et le BTS Bancaire et permet, dans un premier temps, de consolider un emploi, puis de se projeter plus loin.

H. : D’où viennent ces stagiaires ?

S.N. : Ils sont tous en contrat de professionnalisation dans une banque qui les a embauchés, puis envoyé en formation. Leur origines professionnelles sont très diverses.

H . : Quels types de handicap avez-vous parmi ces personnes ?

S.N. : Ce ne sont souvent des handicaps invisibles sur lesquels ces personnes ne se livrent pas particulièrement. Ils s’assument apparemment très bien.

H. : Quel est l’aboutissement de cette formation ?

S.N. : Ils vont devenir Chargés d’accueil de clientèle bancaire, un poste très important puisque toute la clientèle passe par ces personnes en arrivant dans nos établissements.

H. : Quel est le niveau de complexité de cette formation ?

S.N. : Elle est très riche, et parfois complexe, car il faut assimiler beaucoup de choses pour pouvoir répondre aux questions de la clientèle ou l’aiguiller correctement. Mais ce que je vois, ce sont des apprenants motivés qui fournissent les efforts nécessaires pour réussir car ils ont compris l’intérêt de cette formation.